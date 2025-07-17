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中年女坐過站！搭高鐵「1舉動」最重罰100萬　他直擊傻眼了

▲▼高鐵列車,板橋站,高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲乘客搭高鐵，發現坐過站。（示意圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名乘客發現坐過站，竟跑去按高鐵緊急按鈕，導致列車被迫臨時停車。而一名網友直擊，15日早上看到一名婦女同樣坐過站，想伸手去按緊急按鈕，所幸被同行親友擋了下來，「不然又要看到奇葩人上新聞了！」事實上，根據《鐵路法》第68-1條，非危及人身安全時不可按下緊急按鈕，最高可處100萬元罰鍰。

一名男網友在Dcard表示，周二早上他在高鐵桃園站，看到一對中年男女似乎是坐過站，當時車門已經關上10秒之久，且準備要發車了，兩人便馬上衝到玄關，其中婦人竟伸手要去按緊急按鈕，為了讓車廂門能再度開啟。

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所幸男子及時去阻擋，才沒讓中年婦女做出脫序行為，而整個過程全被原PO直擊，讓他不僅搖頭直呼，「不然又要看到奇葩人上新聞了...台灣真的路上就可以遇到智X欸！」

底下網友紛紛看傻，「好好笑...以為公車嗎？沿路滿滿的站牌隨時下車？」「之前法國一個事故，婦女過站為了接小孩拉緊急煞車，連鎖反應造成兩輛火車相撞，有史以來最慘的事故」、「按下去記得好像至少罰6000元」、「緊急按鈕好像會設計防呆，不會這麼容易被誤按」、「我朋友在台鐵上班，他說他遇過好幾次，我還以為搭火車的奇葩人士比較多，沒想到高鐵也要淪陷了嗎」、「坐過站就下一站，搭下一班回去即可」。

▲▼高鐵緊急按鈕僅限危及安全的緊急狀況使用。（圖／讀者提供）

▲高鐵緊急按鈕僅限危及安全的緊急狀況使用。（圖／讀者提供）

其中有網友找出相關罰則，此舉恐觸犯《社會秩序維護法》第72條，可處1萬元以下罰鍰；同時，也可能觸犯《鐵路法》第68-1條，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

事實上，去（2024）年就真實發生女乘客搭過站，竟衝去按下車廂內緊急按鈕，導致高鐵列車被迫臨時停下的狀況。高鐵公司當時指出，該事件並未造成822車次延誤，亦未影響其他車次。

高鐵公司也再三呼籲，緊急按鈕限發生危害安全的緊急事故時使用，像是火災、旅客傷病等情況，違者造成影響，將可依法究責。

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