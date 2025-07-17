高鐵座位被佔！苦主女學生被回「去看看自由座」　一票有感怒

▲高鐵。（示意圖／記者賴文萱攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

搭高鐵本該對號入座，但近日一則Threads貼文引爆眾怒。有網友目睹，一名女學生搭高鐵對號車廂時，發現位置被一位3、40歲左右的女子佔用。女學生便告知，「不好意思，這是我的位置」，卻被對方回「妳去看看自由座有沒有位子」，讓女學生當場愣住後默默離開，整起過程讓人直呼傻眼。

原PO在Threads表示，他在高鐵上的對號車廂看到有女學生發現自己的位置被坐走，便告知對方「你好，不好意思這是我的位置。」坐在位子上的人是一名3、40歲的女生，聽到女學生這樣說卻回，「妳去看看自由座有沒有位置。」女學生聽聞後愣住，沒有多說什麼就走掉了。

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貼文曝光後掀起討論，原PO補充表示「車長當天完全沒來驗票」，不少網友氣憤留言「真該叫列車長來處理」、「這年紀還搶學生位子好意思」、「對號入座都不懂，怎麼敢上車的？」也有人直言「我會開口幫她，請車長過來對票」、「年輕人太客氣，讓這種人橫行霸道」、「這句話對我來說是戰鬥邀請，絕對轟走。」

還有不少有類似經驗，「之前我女朋友也是跟她說一樣的話，對方回她說『喔那妳找別的位置坐啊』。她以為我女朋友是一個人，我站她面前說了一句『妳要不要讓？』臉色從傲慢瞬間變成俗辣，馬上從位置走開站在走道上」、「我自己是女學生的時候也常常被佔走位子…委屈在心裡…現在終於進化成『這是我的位子，是你要去找自由座』的人了顆顆」