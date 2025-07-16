苦苓喊「7/25往花蓮車票已完售」　台鐵：仍有空位

▲大罷免投票周末，台鐵加開EMU3000型新自強號。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

大罷免投票7月26日登場，加上暑假旺季，台鐵和高鐵皆加開加班車，作家苦苓在臉書上稱「台鐵7月25日往花蓮全天座位也完售，青年大舉返鄉除奸」。不過根據記者實測，仍可購買到台北往花蓮車票。台鐵公司則表示，部分班次仍有座位，東線利用率約46%。

全台大罷免7月26日投票，加上暑假旅遊需求旺盛，高鐵規劃7月25日、7月26日加開5班次列車，台鐵則於7月25日至7月27日加開EMU3000型自強號共3列次。

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知名作家苦苓今天在臉書上貼文指出，「好消息！台鐵7月25日往花蓮全天座位已完售，青年大舉返鄉除奸，有人要剉賽了！」

不過根據《東森新媒體ETtoday》記者實測，7月25日下午和晚間仍可以購買到台北往花蓮的自強號、EMU3000型新自強號、普悠瑪號座位。

▲台鐵7月25日台北往花蓮剩餘車票。（圖／翻攝台鐵訂票網頁）

台鐵公司則說明，經統計7月25日周五往花蓮方向，除部分班次外，其餘班次仍有剩餘座位，7月25日東線利用率約45.87%。

台鐵公司指出，為因應尖峰時間帶旅運需求，台鐵已加開列車，包括7月25日5242次樹林－台東經北迴線、7月26日5371次七堵－台東經南迴線、7月27日5241次台東－樹林經北迴線。

台鐵強調，依目前售票率資料與去年運量大致相近。台鐵公司已備妥備用編組，視旅運需求，機動加開班次。