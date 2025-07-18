薇帕挾豪雨「5公路列首波警戒」不排除封閉　部分交通船停航

▲台9線南迴公路列首波不排除預警封閉的警戒名單。（資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

薇帕颱風進逼台灣南部近海，外圍寬廣環流挾帶水氣，將對東部、恆春半島帶來豪雨，公路局研判包括台9線蘇花公路、南迴公路、台8線中橫公路等5路段，列為首波可能管制和預警封閉路段。

依最新情資顯示，今(18)日晚間起受外圍環流影響，南部及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，公路局應變中心已二級開設，將視風雨狀況發布預警警戒作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局表示，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路東段，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

此外，受薇帕輕颱外圍環流影響，海運客運航線將有異動，航港局宣布，7月19日基隆馬祖、南竿東引、東部地區及小三通金廈航線全面停航、東港小琉球部分停航27航次、鹽埔小琉球部分停航3航次。

另外7月20日台北馬祖、南竿東引、後壁湖-蘭嶼、小琉球航線全面停航、馬祖往基隆停航。

航港局呼籲旅客，善用今、明2天開航航班返回本島，並避免此時前往離島，以免因航班停航造成滯留。