嚴防美軍援台！中國雙航母模擬「美中對抗」　海上演習細節曝光

▲中國航空母艦山東號。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

多位日本政府官員透露，中國海軍兩艘航空母艦「遼寧號」與「山東號」今年6月在日本周邊太平洋海域進行聯合演訓，且疑似模擬美軍航母打擊群進行迎擊作戰，假定在台海爆發衝突時，阻止美軍介入戰局。演訓期間，中方艦艇分別扮演中、美雙方角色，模仿美軍航母航行模式。

根據日媒《讀賣新聞》，日本防衛省統合幕僚監部指出，自從今年5月底以來，中國航空母艦「遼寧號」、「山東號」同時前往沖繩本島、沖之鳥島、南鳥島等日本周邊海域，在5月25日至6月19日之間，一共進行約1050架次艦載機與直升機的起降操作。

值得注意的是，6月7日，遼寧號、山東號兩艘中國航母進行了針對美軍航母的對抗性模擬訓練，時間約長達一周。

▲日本公布中國航母遼寧號、山東號近半個月的航跡圖。（圖／日本國防衛省統合幕僚監部）

當時遼寧號從南鳥島外的日本專屬經濟海域（EEZ）向西航行，並穿越中國為了防衛所假定的「第二島鏈」（小笠原群島至美國關島），朝中國本土方向行進。

至於山東號，則是從沖繩本島南方出發，向東迎擊遼寧號。對此，日本政府研判，遼寧號在此次海上訓練中，可能扮演美軍航母的角色，而山東號則是扮演中方部隊，雙方進行對抗演練。

日本官員分析，遼寧號在接近山東號時，刻意保持約500海浬（約930公里）的距離，符合美軍為避免兩艘航空母艦之間意外衝突所採取的航行原則，顯示中國可能正模擬實戰中美軍航母的行動模式，以提升戰時應對能力。

中國國防部6月底也證實，兩艘航母在西太平洋海域進行了以對方為假想敵的對抗性實戰演練，此一說法與日本政府的分析相符。

▲中國兩艘航空母艦，山東號（上）、遼寧號（下） 。（圖／日本防衛省）

此外，6月7日至8日，日本海上自衛隊派遣「P-3C」巡邏機監控中國航母行動時，遭遇中方艦載戰鬥機異常接近。日方分析，此舉可能是中國為了阻止日本獲取演習情報，所施加的威嚇行動。

專家指出，中國正積極推動「A2AD」（反介入／區域拒止）戰略，意圖在「第二島鏈」內封鎖美軍行動，並防止其進入連結日本南西諸島與菲律賓的「第一島鏈」範圍。日本自衛隊相關人士認為，這次中國雙航母部署具有高度戰略意涵，可能為中方逐步落實此戰略的重要一環。

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