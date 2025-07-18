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北海道棕熊頻繁出沒！獵人深夜出動「開槍擊斃」　將驗胃部與DNA

▲▼棕熊在岩石上。（圖／VCG）

▲日本北海道福島町最近棕熊頻繁出沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本北海道福島町最近棕熊頻繁出沒，其中一名52歲的男性送報員更在半夜工作時慘遭棕熊襲擊身亡。今（18）日凌晨，當地居民又從住家目睹棕熊出沒，警方在抵達現場後通知獵人趕到現場支援，最後終於用步槍「成功獵殺」，預計將檢查胃部內容物、驗DNA，以釐清該隻熊是否為攻擊送報員的棕熊。

根據日媒《產經新聞》、《朝日新聞》，日本北海道福島町月崎地區18日凌晨1時55分，再度有當地居民從住家窗戶目睹棕熊出沒，在撥打110專線報案後，警察與另名獵人趕抵現場，並在附近發現躲藏在叢林中的棕熊，於是緊急封鎖周圍道路、禁止車輛通行。

由於依照日本「鳥獸保護管理法」規定，禁止在住宅密集的市區或是夜間使用獵槍，因此警方只能以「警察官職務執行法」為法令基礎，向獵人下達驅除熊隻的命令。

最後，獵人使用步槍發射2發子彈，於凌晨3時30分成功獵殺棕熊。該隻熊體長約1.5公尺、毛色為棕色。

據悉，隔壁的福島町三岳地區於12日凌晨3時發生死亡攻擊事件，52歲男性送報員佐藤研樹騎腳踏車工作時遭到棕熊襲擊，附近居民睡夢中聽到淒厲的慘叫聲，並目睹棕熊騎在送報員身上，並拖行送報員的屍體。

此後，三岳、月崎兩個地區的居民便接連目睹熊隻出沒，從現場足跡研判腳掌大小，專家認為該地可能不只有一隻熊出沒。

福島町與北海道警方將尋求專業機關協助，針對棕熊的DNA、胃部內容物進行調查和分析。

►熊來了！日本北海道送報男凌晨慘死　居民嚇壞：屍體在地上被拖行

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