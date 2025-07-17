賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」　反併吞護主權

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德、台北市長蔣萬安、美國在台協會（AIT）處長谷立言等人，共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。賴清德致詞時表示，團結不是口號，團結要有共同的信念，還要有具體的行動，共同信念就是反共，反併吞、護主權，維護民主。他強調，推動全社會防衛韌性，讓每一個人都能夠了解到保家衛國、人人有責，這樣的共同信念，才能夠產生出具體對保護國家有實體意義的具體行動，「讓中華民國派反共、台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動」。

賴清德致詞時表示，剛剛去看了急救中心，同時也去看傳染病防治以及隔離中心，也去看了護師儲備據點，感謝台北市蔣萬安市長以及團隊善用民力做充分準備，也感謝所有參與演習的每一位志工。你們演習的過程非常非常逼真，連傷口都很像，「我走過的時候還可以聽到你們的呻吟，要求醫生趕快協助，可以看得出來這場演習大家都發揮全力，結果也一如預期圓滿成功」。

賴清德說，大家都知道面臨天災地變或是地緣政治變化、外力攻擊，準備越充分國家就越安全。所以去年520他上任以來，為了要建構國家全社會防衛韌性以及強化國家自主防衛能力，我把以往幾項演習做了三項重大改變。

賴清德表示，第一個改變，將過往民安、萬安演習整併為城鎮韌性演習。從今年四月到七月，每一個城市陸續進行演習，今天來到台北市，看到大家熱心投入，逼真演出；第二個改變，進行全人、全物、全地、全景、全實作的方式進行，希望演習可以就現實真正情況，運用實際掌握的資源，做必要的演練，讓演練能夠接近真實。

▼總統賴清德、台北市長蔣萬安共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。（圖／記者徐文彬攝）



賴清德說，剛剛特別留意到民力，不管民防、替代役，或是各個單位的民力，都已經跟市政府結合，甚至深入到社區，可以充分看得出來展現出五實的演練目標。

第三個改變，賴清德指出，希望演練能夠是全民參與，國家團結。今年是第一次，將一年一度國軍最重要的演習「漢光演習」，跟新的城鎮韌性演習同時舉行，同時我們也將漢光演習每一年舉辦的月份，七月份設定為「國家團結月」。

賴清德表示，希望經由全民參與，能夠更加了解國防、國安、社會防衛韌性的重要，特別是今年漢光演習，是採極限練兵方式進行演練，沒有劇本、大規模、實兵實戰的演練。另外這次城鎮韌性演習也是一樣，號召更多的民力投入，就是希望能夠藉由這樣的演練，強化國家保護的力量，「我要跟大家強調，演習是為了找出問題，從問題當中找出精進的方案，讓我們國家藉由每一次演習能夠進一步提升國家自我保護的實力」。

同時，賴清德強調，演習也不是為了要挑釁，姑且不論台灣每年都會遭遇到颱風，也會遭遇地震，全社會防衛韌性本來就有其必要，再加上強權威脅不斷，不管是文攻武嚇、對內滲透統戰，每天都在進行，在這種狀況之下，除了做好準備，沒有其他的選擇。我們希望可以透過備戰來避戰，來達到和平的目標。

賴清德說，今天非常感謝各國駐台使節還有許多國外的朋友參與今天的演習，共同見證台灣有守護國家安全維護民主自由的決心，大家的蒞臨也是用行動表達對台灣的支持，也等於強調一個更加具有韌性的台灣，是印太區域和平穩定的關鍵力量。

另外，賴清德強調，有準備更有力量，台灣是一個民主的國家、法治的社會，台灣的民主並不是憑空而得，是數十年來許許多多人犧牲奉獻求得，都應該珍惜，都有追求深化民主自由的信念。他說，更重要的，是要讓國際社會知道，台灣絕對有能力守護國家主權，維護民主自由的能力，未來困難絕對不會停止，挑戰恐怕只會越來越多，只要團結，不分朝野、黨派、地域，我們一定可以克服種種難關。

「團結不是口號，團結要有共同的信念，還要有具體的行動」。賴清德表示，共同信念就是反共，反併吞，護主權，維護民主，有這樣的信念，才可以有具體的行動，沒有這樣的信念就無法發揮效果。

賴清德說，具體的行動，要強化國防力量，要強化經濟韌性，必須要跟民主陣營肩並肩站在一起，更重要的是，要積極、全面、循序地推動全社會防衛韌性，讓每一個人都能夠了解到保家衛國、人人有責，這樣的共同信念，才能夠產生出具體對保護國家有實體意義的具體行動。

最後，賴清德強調，讓中華民國派反共、台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動，大家一起加油。