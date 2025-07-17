快訊／國3北上土城段7車連環撞！1女骨折送醫　後方大塞車

▲國道3號北上44.7K，發生7車連環追撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陳以昇、陸運陞／新北報導
國道3號今天（17日）下午5時許發生重大車禍，北上44.7公里處有7車在外側車道發生連環追撞，由於正值下班時間又鄰近土城交流道，造成車流嚴重回堵，平均車速不到10公里，警消到場，並未有人員受困，但現場廂型車上的一名女性手部有骨折情況，將送往醫院治療，發生事故詳細原因，仍待警方進一步釐清。
▲國道3號北上44.7K發生追撞事故，現場車流嚴重回堵。（圖／記者陸運陞翻攝）
▲國道3號北上44.7K，發生7車連環追撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陳以昇、陸運陞／新北報導
國道3號今天（17日）下午5時許發生重大車禍，北上44.7公里處有7車在外側車道發生連環追撞，由於正值下班時間又鄰近土城交流道，造成車流嚴重回堵，平均車速不到10公里，警消到場，並未有人員受困，但現場廂型車上的一名女性手部有骨折情況，將送往醫院治療，發生事故詳細原因，仍待警方進一步釐清。
▲國道3號北上44.7K發生追撞事故，現場車流嚴重回堵。（圖／記者陸運陞翻攝）
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