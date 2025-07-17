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兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

▲▼剴剴案被控訪視失職、涉犯過失致死等罪嫌的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（17日）到台北地院出庭，被場外抗議民眾叫罵。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案被控訪視失職、涉犯過失致死等罪嫌的兒福聯盟前社工陳尚潔（白衣戴帽），今（17日）到台北地院出庭，被場外抗議民眾叫罵。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1歲男童剴剴遭虐死案，2名涉嫌施暴保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑，而被控訪視失職又竄改記錄的兒福聯盟前社工陳尚潔，另被起訴涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（17日）開庭，陳女不認罪，自稱非「主責社工」、反問法官「不太確定我們要負什麼責任」，法官諭知今年（2025年）9月25日再開庭。

今庭外再度出現大批聲援剴剴的婦女同胞，高舉各種標語，外加仿剴剴受虐人偶，喚起大眾重新關注剴剴案，陣仗有如今年5月間，北院國民法官密集審理劉氏姊妹，「剴剴網路媽媽群」發動群眾連續多日排隊旁聽盛況。

陳尚潔今傍晚開完庭走出法院，立刻被群眾狂噴「黑心社工，見死不救」、「黑心社工，喪盡天良」、「黑心社工，罪魁禍首」等咒罵包圍，尖叫聲震耳，還有人激動趨前想靠近，陳女由親友團與法警護送上車，戴帽與口罩低頭不語。

▲▼剴剴案被控訪視失職、涉犯過失致死等罪嫌的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（17日）到台北地院出庭，被場外抗議民眾叫罵。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳尚潔（白衣戴帽）被起訴涉犯過失致死罪嫌，今（17日）到台北地院出庭，仍否認犯罪。（圖／記者黃哲民攝）

陳女歷次出庭不認罪，主張起訴內容有些事不是她做的，她也沒造假訪視剴剴的記錄。今下午出庭被法官追問兒福聯盟受託執行收出養程序、是否應監督托育保母，她聲稱兒盟補助個案托育費用，但她並非「主責社工」、反問法官「不太確定我們要負什麼責任」。

她說「主責社工」須為公部門社工，兒盟只是民間團體、沒公權力，她任職兒盟訪視剴剴托育給劉彩萱的狀況，沒看見剴剴當時身上有奇怪傷痕、不知剴剴遭虐，「我不是明知而不作為」。

陳女透過律師強調，劉彩萱沒按時製作剴剴的寶寶成長日誌、月記錄，但她依據跟劉女的LINE對話，將剴剴的托育狀況登載於自己的「工作處遇記錄」，自認已符合「共同完成剴剴成長記錄的形式」。

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔被控失職害死1歲男童剴剴，台北地院今（17日）開庭，眾多自發民眾在法庭外抗議。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔被控失職害死1歲男童剴剴，台北地院今（17日）開庭，眾多自發民眾在法庭外抗議。（圖／記者黃哲民攝

法官質疑「工作處遇記錄」是社工自述工作狀況、不會記錄托育幼童日常作息、三餐之類的細節，「這樣能說製作寶寶成長日誌？」要陳女跟律師再具狀解釋。

陳女也否認劉女反映剴剴不斷有異狀、不好帶，怕遲早會出事，想退回給兒盟另請高明，她推稱劉女最初僅說剴剴會講髒話、自撞，剴剴2024年12月過世前1個月，劉女才說剴剴會磨牙、一夜掉3顆牙。

至於違反規定和劉彩萱約好訪視時間，遇到劉女屢以家中停電、小孩發燒等理由要求取消家訪或延期狀況，卻沒起疑，陳女堅稱剴剴送醫急救後，才知剴剴符合12項受虐表徵，她本來還想否認在醫院跟剴嬤說剴剴死因疑為溢奶，經法官反覆確認，才聲稱「那天很混亂，聽到醫護人員這樣講」，可能就轉述給剴嬤。

陳女認為起訴說她在剴剴過世後，和兒盟社工同事成立「剴剴小天使」等群組，討論增補、編輯她未按時登載的訪視記錄，感覺好像共同造假，其實最後記錄仍由她自己完成。

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔被控失職害死1歲男童剴剴，台北地院今（17日）開庭，眾多自發民眾在法庭外抗議。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔被控失職害死1歲男童剴剴，台北地院今（17日）開庭，眾多自發民眾在法庭外抗議。（圖／記者黃哲民攝）

旁聽民眾對於陳女幾乎諸事爭執的作法竊竊私語，法官字斟句酌，庭訊2個多小時仍沒搞定準備程序，諭知陳女和律師在下次開庭前2周，須具狀完整表達意見，另考慮延長陳女限制出境、出海為期8個月，若真有出國需求，再聲請短期解禁，陳女和律師表示尊重法官裁定，絕對準時出庭。

「剴剴」前年（2023年）8月經兒福聯盟轉介，交給有照保母劉彩萱全日托育，卻遭劉女與妹妹劉若琳聯手綑綁、打罵、長期罰站、天冷只穿1條尿布，且1天只給1餐少量劣質食物，前年12月24日失去呼吸心跳、送醫不治。

此案引發社會關注，劉氏姊妹到案一直被羈押禁見，北院選任國民法官參審，今年5月13日依年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑，上訴二審由高院審理中。

陳女被控訪視剴剴不確實，托育第1個月見到剴剴額頭大片瘀青，聽信劉彩萱聲稱「剴剴」自撞受傷，隔月（10月）訪視發現剴剴暴瘦、怕生又疑似禿髮，同年11月得知剴剴一夜掉3顆牙，仍輕忽沒提高訪視頻率或向上通報。

剴剴不幸過世當天上午11點多，陳女得知消息，與兒盟同事接連成立「剴剴小天使」、「1224意外處理」群組，聯手整理陳女和劉彩萱對話紀錄，製作剴剴案大事紀，增補、修改陳女漏載的訪視報告。

檢方認為陳女是剴剴當時唯一也是最重要求助窗口，卻怠忽職責，事發後又狡辯與隱匿證據、干擾辦案，毫無悔意，去年8月起訴陳女1個過失致死罪嫌、3個偽造文書罪嫌，建請分論併罰、從重量刑。

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