蛤蜊吐沙不用泡鹽水苦等！日達人教快速技巧　只要10分鐘就搞定

▲美味蛤蜊料理令人垂涎，事前要讓蛤蜊吐沙的過程令人感到麻煩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

蛤蜊料理美味，但「吐沙」程序繁瑣，令人感到麻煩。日本網站「grapee」分享居家生活達人yume_kurashi在Instagram公開的省時妙招，只需短短10分鐘，就能讓蛤蜊徹底吐沙，引起網友熱議，有人實測後留言：「真的有用，超省時間」。

要讓蛤蜊吃起來美味，「吐沙」絕對是不可或缺的步驟，一般常見的方法是使用鹽水，但鹽分比例難以拿捏，實際操作起來相當費工，yume_kurashi的「10分鐘完成蛤蜊吐沙法」，則是用熱水取代鹽水，不用等待數小時，短時間內迅速達到效果，非常適合忙碌的現代人。

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根據yume_kurashi的方法，首先準備兩個杯子，分別裝入等量的「冷水」與「煮沸的熱水」，然後倒入同一個大碗，以1：1比例混合冷熱水，就能調出約50°C的溫水，接著將蛤蜊放入，大約3分鐘後，會發現蛤蜊的殼已開始半開，此時，輕輕搓洗蛤蜊外殼，洗去附著在周圍的砂粒，接著再讓蛤蜊靜置約10分鐘即可。最後，只要用流動的清水將蛤蜊徹底沖洗乾淨，就能完成快速吐沙。

相較於傳統鹽水法讓蛤蜊緩慢呼吸、排出體內雜質，這項快速吐沙法的關鍵在於利用水的溫差，蛤蜊因為遇到劇烈溫差產生「熱休克反應」，使其貝殼自然半開，從而加速排出體內及周圍的砂粒。

作法雖然方便快速，操作時需留意避免燙傷，此外，水溫不宜超過50°C，否則蛤蜊會因過熱而熟化，靜置時間也不要超過10分鐘，以免影響蛤蜊的鮮味。不少日本網友看到後紛紛留言表示「完全不知道有這種技巧」、「以前蛤蜊吐沙都要放一整晚，居然有這種方法」、「即使用鹽水還是吐不乾淨，既然用熱水也可以，下次一定要試試看」。