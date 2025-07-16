勘災不停歇！　黃偉哲親赴鹽水感謝屏東、高雄災後支援

▲市長黃偉哲16日前往鹽水，慰勞來自屏東與高雄的支援隊伍，感謝他們投入台南災後復原第一線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創南部，台南多處地區積淹水、路樹傾倒、廢棄物堆積。市長黃偉哲16日上午再度前往鹽水區，親自向屏東、高雄支援隊伍表達感謝，感佩他們連日投入新營、後壁、白河、北門等災區的復原作業，形容這份跨縣市的義舉是「逆風裡最溫暖的力量」。

黃偉哲表示，豪雨過後復原不易，每一處泥濘與廢棄物背後，都是第一線人員日以繼夜的努力。他特別指出，屏東支援行動已邁入第四天，不僅出動27名人力、13台抓鬥車與7台山貓機具，更深入社區巷弄協助清淤與環境整頓，成效有目共睹。他也已親自傳訊向屏東縣長周春米致意，感謝跨縣市支援無私投入。

除了慰勞外援隊伍，黃偉哲也前往鹽水在地信仰重地「上帝廟」致意。他表示，廟方在災後不僅開放空間、提供後勤支援，更成為地方居民安定心神的依靠，「每一份靜默守護，都是社區復原的重要力量。」

此次屏東、高雄支援行動自週日展開，預計持續至週五，除清除大量淤泥與枯枝廢棄物，也協助災民處理堆積物與水痕後的環境消毒。黃偉哲強調：「這些看似不起眼的動作，正是讓城市恢復生活節奏的關鍵。」

市府表示，目前持續整閤中央資源與地方動員，推進災區全面復原。黃偉哲近幾日行程幾乎全數留在第一線，足跡遍及山海屯區，堅守現場協調機具調度與民生復原，展現與基層人員「並肩作戰、一起撐過去」的態度與決心。