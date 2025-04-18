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「火場救命神器」免費送！鹽水義消捐300顆住警器　弱勢家庭優先裝

▲台南市鹽水義消顧問團慷慨捐贈300顆住宅用火災警報器給消防局第一大隊，優先提供給弱勢家庭與火災高風險住宅使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市鹽水義消顧問慷慨捐贈300顆住宅用火災警報器給消防局第一大隊，優先提供給弱勢家庭與火災高風險住宅使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升居家防火意識、強化民眾對住宅火災預防的重視，台南市鹽水義消顧問團成員林芳伃、聯發資源再生有限公司負責人鄭陞煌及大真工程有限公司負責人吳錦昌，於4月18日捐贈300顆住宅用火災警報器予消防局第一大隊，將優先提供弱勢家庭及火災高風險住宅安裝，守護市民生命財產安全。

消防局指出，住宅用火災警報器（住警器）在火災初期即能偵測煙霧，發出聲響提醒住戶，有效爭取逃生時間。裝設方式簡便、價格低廉，卻能在關鍵時刻發揮救命作用。過去幾年，台南市多起住宅火警中，皆因住警器警示聲讓民眾及時反應，成功避開災害。

▲台南市鹽水義消顧問團慷慨捐贈300顆住宅用火災警報器給消防局第一大隊，優先提供給弱勢家庭與火災高風險住宅使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，推廣住警器安裝，是保障市民安全的重要一環，呼籲民眾主動於家中臥室、廚房及樓梯間設置，減少深夜或清晨熟睡時火災未覺的風險。尤其家中有老人、小孩或行動不便者，更應儘速設置，讓防災更有保障。

消防局長李明峯補充，目前針對台南市轄內的弱勢族群或高風險住宅，市府提供免費住警器補助。民眾可向所在地消防分隊申請，經審核符合資格者，每戶可獲補助一隻，讓防火設備走進更多家庭，真正落實「預防重於搶救」。

消防局也將持續與社會各界合作，透過宣導、義捐與安裝輔導等方式，打造更安全的居家環境。

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