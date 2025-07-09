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台南鹽水災後限電有解！　太陽光儲系統進駐四點免費供民眾充電

▲太陽能儲能設備「E-CUBE」部署於台南鹽水汫水國小與永安宮，提供停電影響區域民眾免費充電。（記者林東良攝，下同）

▲太陽能儲能設備「E-CUBE」部署於台南鹽水汫水國小與永安宮，提供停電影響區域民眾免費充電。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱丹娜絲侵襲南台灣重創供電系統，台南鹽水區持續停電多日，民眾手機、醫療輔具與行動電源接連斷電，市長黃偉哲除協調台電跨縣市調派人力搶修，也促成永康業者「鼎硯工程」無償提供兩座移動式太陽光儲設備，設置於汫水國小與歡雅里永安宮，與中華電信鹽水服務據點及消防局鹽水分隊，構成四處緊急充電站免費提供民眾使用。

▲太陽能儲能設備「E-CUBE」部署於台南鹽水汫水國小與永安宮，提供停電影響區域民眾免費充電。（記者林東良攝，下同）

鹽水區長陳文琪表示，市府第一時間關注溪北地區災後復電進度，除加速調派工程人力搶修外，也同步布建緊急電源點支援生活基本需求。兩座太陽能儲能設備一到位，便即刻啟用，特別感謝顏瑞欽、趙榮其兩位里長，在停電導致廣播失效的情況下，徒步逐戶通知民眾訊息，協助社區穩定秩序。

▲太陽能儲能設備「E-CUBE」部署於台南鹽水汫水國小與永安宮，提供停電影響區域民眾免費充電。（記者林東良攝，下同）

其中一位家長表示，其輪椅上的孩子因需要定時抽痰，家中抽痰器幾近沒電，正當一籌莫展時，鼎硯工程的太陽光儲設備即時抵達永安宮，讓抽痰器順利充電運作，解決燃眉之急。

▲太陽能儲能設備「E-CUBE」部署於台南鹽水汫水國小與永安宮，提供停電影響區域民眾免費充電。（記者林東良攝，下同）

根據鼎硯工程提供的資料，該設備名為「E-CUBE」，由該公司與工研院綠能所共同研發，基地備有20度電儲能容量，展開後可部署10片太陽能板，即便在陰天環境仍能微量發電。實測顯示，經過民眾整晚使用，至隔日早上仍保有約三到四成電量，展現穩定供應能力。

每台設備設有8個插座，民眾可自行攜帶充電線與插頭使用。陳文琪提醒，請使用者充電完畢後記得拔除電源，將電源保留給下一位有需要的民眾，同時注意自身財物安全。

▲太陽能儲能設備「E-CUBE」部署於台南鹽水汫水國小與永安宮，提供停電影響區域民眾免費充電。（記者林東良攝，下同）

業者也承諾，將持續提供設備至台電完成鹽水區全面復電為止，與地方共同度過這場災後挑戰。

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