杭州自來水出現「鼠屍味」惡臭　民眾超市搶購瓶裝水自保

▲杭州餘杭區自來水出現「鼠屍味」不明惡臭，民眾買瓶裝水自保。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州余杭區部分地區昨（16）日出現自來水味道異常的現象，有民眾透露，洗菜時發現水的顏色接近灰色，味道聞起來更是近似於死老鼠、爛臭螺螄的惡臭味，令人難以承受。對此，當地水務客服人員回應稱，千島湖原水波動導致嗅味異常，正在了解原因。事件發生後，當地不少居民緊急前往超市搶純淨水，超市的瓶裝水一度幾近缺貨。

《極目新聞》報導，當地水務熱線的一名客服人員稱，供水水源來自千島湖，系原水波動導致嗅味異常，有異常的水進入了管網，該公司檢測到異常後已及時切換水源，正在調查事發原因。

當地居民表示，她在16日晚間洗菜時聞到臭味，便放棄自己料理晚餐，還到附近超市買純淨水應急，到超市才發現，水被搶購得幾乎缺貨，幸好老闆開車拉來了更多水應急。

也有民眾透露，洗手時發現自來水出現異味，這種異味很難散去，同樣得購買純淨水應急，直至隔日，異味仍然存在，令人好奇的是，究竟是什麼導致自來水出現異味，對人體是否會有傷害。

餘杭水務控股集團16日深夜公告稱，仁和街道及良渚街道部分區域出現自來水氣味異常，該司立即啟動應急預案，切換其他水源供水，同時，組織人員對相關管網開展沖洗，「末梢支管尚有存水殘留，廣大用戶需排放管道內存水至正常後方可使用，該司將對排放存水水費予以減免。」