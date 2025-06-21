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電鍋外鍋「加自來水還開水？」兩派吵翻　專家查核了：風險低

▲▼ 電鍋 。（圖／記者施怡妏攝）

▲電鍋。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

電鍋是不少人家庭必備的廚具，但使用的時候，電鍋外鍋要加哪種水比較適合？近日有網友表示，自己家裡是用自來水，但朋友認為水氣蒸發後，可能會有雜質附著在飯或食物上，所以都是用飲用水，讓他忍不住好奇問其他人都怎麼做？話題引發討論。

原PO在PTT的WomenTalk板發文，「電鍋外鍋的水大家會用飲用水嗎？」跟朋友聊天時，講到煮飯用電鍋，對方就提到連電鍋外鍋加的水都是用飲用水，怕水氣蒸發後，會有雜質附著在飯或食物上。原PO就納悶，「我家一直都是用一般自來水欸，想問問大家平常會特別在意這個嗎？還是其實我太粗魯了哈哈！」

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貼文引發討論，「水蒸氣不會帶雜質，但水質不佳的久了可能外鍋稍微髒點」、「自來水+1，只有湯用飲用水」、「我完全沒想過這問題耶」、「飲用水+1」、「雜質會沉澱在鍋底，水蒸氣就純水」、「都是直接用熱水機的飲用水也比較快，或是煮過的水，不會用自來水」、「用自來水外鍋底部會有白垢」、「我會用飲用水，不然外鍋容易有水垢。」

其實，「事實查核中心」過去曾調查「網傳照片宣稱『自來水含氯，用電鍋加熱食物，水中的氯會附著在食物表面，可能會有致癌風險』？」調查出目前台灣的自來水會使用氯作為消毒劑，但根據規定，自來水有效餘氯殘留標準為0.2-1.0ppm，對人體的健康風險低。

再者，氯溶解於水中，會變成次氯酸，而次氯酸尚未被歸類在會對人體產生致癌性的物質。最後專家表示，民眾在使用電鍋蒸煮的過程中，水中的氯會在電鍋加熱過程中，隨著蒸汽而排出，民眾不用擔心會殘留於食物表面。

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