搶修管線漏水！台中7行政區今14時起停水28hrs　影響約30萬戶

▲鯉魚潭給水廠原水站口徑2600mm原水管線漏水，台中市7行政區部分區域停水28小時。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導



為辦理鯉魚潭2600mm原水管線漏水緊急搶修，台灣自來水公司第四區管理處緊急搶修，台中市7行政區部分區域自今（3）日下午2時起，至明日晚間6時止停水，共計28小時。

台水公司第四區處因緊急搶修鯉魚潭給水廠原水站(三義鄉苗52線)口徑2600mm原水管線漏水，因現場地勢陡峭施工困難，預計於7月3日14時起至7月4日18時止停水，影響供水時間計28小時，停水戶數約28萬1882戶，水壓降低戶數約1萬8022戶，合計影響戶數29萬9904戶。

本次除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響正常供水。惟停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會延後數小時，尚請見諒。另為維護民眾用水權益，將陸續擺設臨時取水站116處以及調派水車巡迴補水。

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停水範圍

(一)停水: (約281882戶)

1.烏日區[鐵路以東，國道一號以南]:榮泉里、湖日里、九德里、五光里、前竹里、仁德里、光明里、烏日里(部分)、三和里(部分)、東園里(部分)。

2.南區[鐵路以東以南]:新榮里、長榮里、工學里、永和里、長春里、和平里、福順里、南和里、國光里、城隍里、福興里、永興里、平和里、樹義里、江川里、南門里、積善里、德義里、崇倫里(部分)、樹德里(部分)、福平里(部分)。

3.東區[鐵路以東以南]:十甲里、東英里、東信里、東興里、東橋里、樂成里、泉源里、振興里、東門里、東南里(部分)、合作里(部分)、新庄里(部分)、旱溪里(部分)。

4.北區[鐵路以東]:建成里。

5.北屯區[鐵路以東]:軍功里、水景里、三和里、廍子里、民政里、東山里、和平里、民德里、大坑里、舊社里(部分)、北興里(部分)、東光里(部分)。

6.大里區(全部)。

7.太平區(全部)。

(二)降壓: (約18022戶)

[東山路以南，鐵路以西，進化路及北屯路以東，進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東]

1.東區:東南里(部分)、合作里(部分)、旱溪里(部分)。

2.北區:建德里、錦洲里、錦村里(部分)。

3.北屯區:北京里(部分)、北興里(部分)、三光里(部分)。

4.烏日區:螺潭里、溪埧里、北里里、南里里、東園里(部分)。