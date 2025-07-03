中國最熱！杭州氣溫飆破39℃　未來4天將達40℃引居民哀嚎

▲杭州氣溫飆破39℃。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州氣象部門3日消息指出，2日14時，杭州以「39.3℃」登頂全中國氣溫實況排行榜首位，刷新入夏以來最高溫，不僅如此，杭州氣象預報指出，5日至8日氣溫都將達到甚至超過40℃。當地居民哀嚎，「感覺整個杭州室外，就像一個大蒸籠！」

據《大皖新聞》報導，7月2日，杭州各地高溫登上中國最熱。桐廬先是衝上38.5℃；主城區38.4℃緊隨其後，最後余杭區監測點更是測出39.7℃的驚人數據。

氣象預報指出，5日至8日將連續4天氣溫超過40℃，其中7月6日預報41.8℃，或挑戰杭州觀測史最高紀錄（41.9℃）。

▲杭州將面臨連日高溫。（圖／翻攝自微博）

浙江多地包辦全國高溫前十，7月2日全中國氣溫榜前十中，浙江佔九席，杭州、桐廬、建德位居省內前三名。中國國家疾控局與氣象局聯合發布的首個高溫健康風險預警中，杭州被劃為最高級別的「高風險區域」。

專家對於杭州高溫也分析，副熱帶高壓主導，下沉氣流形成「熱蓋」，熱量難以擴散，疊加強烈日照；三面環山、東向敞口的地形困住熱空氣，海風經山脈下沉增溫（焚風效應）；水網密集導致濕度超70%，體感溫度比實際高3-5℃，形成「蒸籠」模式；密集建築群、瀝青路面蓄熱，空調外機排熱及交通廢氣等人為熱源，使市區比郊區高4至6℃。

不少居民直呼，「杭州真的是全中國最不宜助人的地方」、「就這麼離譜，冬天冷死夏天熱死的地方」、「我正在一輛車上，那車巨燙無比」、「太難受了，整個杭州哪裡都熱」、「太熱真的受不了」、「真的是太熱了悶熱悶熱」。