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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂大罷免前奧步不斷　藍示警：勿忘綠去年選前「飛彈簡訊」影響選情

▲▼國民黨團召開 只准罷團 東廠出奧步 不准反惡罷喊告急 記者會 許宇甄 徐欣瑩 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「只准罷團 東廠出奧步 不准反惡罷喊告急」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國防部在去年1月、總統大選前，發出國家級警報，稱中國大陸發射missile(飛彈)飛越台灣空域，引發外界熱議。國民黨團今（17日）召開記者會指出，正告總統賴清德，不要再用奧步企圖影響選情，國人對大惡罷非常反感，尤其民進黨對大惡罷的政治操作，讓國家陷入紛爭、對立。同時正告民進黨，不管用什麼奧步，國民黨一定會見招拆招，民主不是奧步的保護傘，檢調對違反《選罷法》的案件不要辦藍不辦綠，不要對違法的奧步視而不見。

國民黨團召開「只准罷團、東廠出奧步！ 不准反惡罷喊告急！？」記者會，立委許宇甄強調，民進黨還有很多奧步等待出手，包括利用地下賭盤炒熱選情，捏造藍白砍預算的不實說法，以兩岸衝突形式升高影響選情。民進黨使出的每一個奧步，都是為了實踐賴清德總統獨裁的願望。

許宇甄提到，猶記得在一年多前總統大選投票前夕，國家級警報突然發出「中國衛星飛越南部」的簡訊，但英文卻用飛彈而非衛星，目的在於引起大家恐慌，最後也確實影響選情，讓賴清德順利當選。

許宇甄正告賴清德，不要再用奧步企圖影響選情，國人對大惡霸非常反感，尤其民進黨對大惡罷的政治操作，讓國家陷入紛爭、對立。國民黨團也要正告民進黨，在投票最後階段，不管你用什麼奧步，國民黨一定會見招拆招，民主不是奧步的保護傘，檢調對違反《選罷法》的案件不要辦藍不辦綠，不要對違法的奧步視而不見。

許宇甄強調，反制奧步最有效的方式，就是國人在7月26號 一定要出來投下「不同意罷免票」，只要大家都出門投下「不同意罷免票」，就可以讓所有的奧步消滅於無形。

▲▼國民黨團召開 只准罷團 東廠出奧步 不准反惡罷喊告急 記者會 許宇甄 徐欣瑩 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委徐欣瑩表示，其實越接近選舉，越是關鍵時刻，奧步也非常多，選前有很多假訊息或是匿名爆料，甚至來自於中央政府具權威性錯假資訊誤導民眾，她嚴正告訴行政部門，不要濫用行政權力，也呼籲中選會跟司法檢調，對於所有的違法的宣傳、錯假訊息的散播，必須立刻查辦。例如宣傳車掛上匿名反串文宣，意圖使人被罷免，明顯違反《選罷法》，都應該立刻查辦。

徐欣瑩也指出，關於中國大陸將會在7月21日-25日發射衛星，希望行政單位特別是國防部，千萬不要再重蹈覆轍。此外，關於在野黨通過因應美國對等關稅的特別條例中，包含普發現金一萬元還稅於民，現在又有不實謠言稱和貨物稅調降有關。徐欣瑩強調，普發現金是針對去年超徵稅收拿出四成還稅於民，跟貨物稅調整一點關係都沒有。

徐欣瑩再指出，行政部門利用風災搶修，要求台電員工擺拍事件，嚴正要求行政單位不要消費基層公務員，也不要透過行政體系，傳播不實資訊。她再次強調，越接近選舉，抹紅奧步就會不斷上演，國民黨團沒有刪除國防預算任何一毛錢，所有國民黨立委在立院監督政府的作為，都是公開透明，也歡迎國人隨時監督，對於有確切違法事證，請提出具體的證據，交由司法機關來處理。

徐欣瑩最後表示，選前錯誤訊息滿天飛，呼籲國人要冷靜判斷，7月26日大家出來投下不同意罷免票，才能夠遏止錯假訊息散布，積極參與投票，才能真正實踐民主、守護民主。
 

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