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普發1萬需舉債1014億！卓榮泰曝內心非常交戰　盼到立院說明

▲▼行政院長卓榮泰出席會後記者會，說明110-113年歲計賸餘使用情形。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席會後記者會，說明歲計賸餘使用情形。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院上週通過國民黨版本「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，未納入1000億台電撥補預算、增列2350億普發現金，整體特別預算規模達5450億。行政院長卓榮泰今（17日）親上火線開記者會，他一一條列歲計賸餘的狀況，目前可運用預算餘額約4436億，若要普發現金需舉債1014億。他說，「舉債普發1萬，在我內心非常交戰」，希望能到立院報告，保留一絲絲起死回生的機會。

卓榮泰首先表示，他還是要感謝立法院通過大部分行政院所提出的因應國際情勢與強化國土安全韌性的特別條例，雖然刪除了台電1000億的補貼以及另行增加普發現金1萬。卓榮泰也指出，根據統計，2021到2024年，全國稅課收入實徵超過預算數約1兆8707億，扣掉減少或降低增加債務8938億、2020年到2022年戰機特別預算150億、2023到2025年疫後特別預算3799億、移撥特種基金1957億、超徵屬地方政府部分2804億，以及增加非課税收入與歲出差異數3300億後，剩下可運用預算餘額約4436億。

接著卓榮泰強調，再扣除編列的4100億的特別條例，最後就只剩下336億。而立法院通過的「因應國際情勢與強化國土安全韌性的特別條例」，刪減1000億台電補助又加上的2350億普發現金，總經費需5450億，等於有1014億需要舉債。

「我正在考慮，這在道德上過不過得去？國家財政上應不應該這麼做？」卓榮泰說，今天跟大家報告的是，政府這樣的財政狀況是在野黨委員沒有精細算出來的，只用1兆8千億誤導國人，而不指出地方政府拿了多少、撥補基金多少、債務減少多少。

卓榮泰提到，去年立法院通過禁伐補償違法違憲補助辦法時，同年11月邀請各黨團到行政院協商，大家都講明，未來預算要依照憲法70條預算法91條，任何法律案預算案增加政府支出時，都必須徵詢行政院意見、找出財源，要訂定相關修法。

「這一年來，由在野黨控制的立法院，從來沒有履行這樣合法合憲的途徑。」卓榮泰公開希望，立法院能排定議程讓行政院能做說明，「第一，說明國家財政實際狀況，第二，跟立委共同討論什麼叫合法合憲審查預算」。

卓榮泰直言，一個國家要正常運作，預算是跟整個政務推動直接相關，但預算由行政院編列、立法院審議，如果立法院不能用合法合憲精神審查預算，國家紀律、財政紀律蕩然無存。

卓榮泰說，如果立法院要延會，盼能真正開個會讓他到立法院做報告，國家政策總是在憲法跟法律制度底下能說明清楚。人民對於國家財政絕對有權利了解全盤資訊，「希望國會能用實際真實的數字，捫心自問，讓國家舉債普發現金真的是一個好方法？」

卓榮泰指出，立法院的議程他完全尊重，只是提出希望能針對國家重大財政、合法合憲審查預算，做說明希望取得共識。他說，「舉債普發1萬，在我內心非常交戰」，最近看到很多國人同胞發出不同聲音，不論過去是什麼政治立場、職業領域，都發出不宜普發現金的聲音；但也有多數國人希望1萬能讓他們充分使用。

「我只是拜託，這1萬元、這2350億，集中在國家手上。」卓榮泰說，如此一來，可以購置很多重要國土安全韌性裝備、無人載具，替國防部修繕很多裝備設施，幫農業部建很多糧倉，幫內政部改善公共設施與避難處所，分散了，這些都不存在，要看國家的優先順序該怎麼做，

至於後續如何進行、何時確定發放與否？卓榮泰說，希望到立法院說明後，保留一絲絲起死回生的機會，另外希望社會各界持續發出正義的聲音，讓公民來做決定。

▲▼行政院長卓榮泰出席會後記者會，說明110-113年歲計賸餘使用情形。（圖／記者陳家祥攝）

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