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台師大女足抽血換學分　柯志恩嗆國科會：只周台英一人違規嗎？

▲▼柯志恩 質詢 大法官被提名人 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台師大學女足隊教練周台英去年遭踢爆要求選手配合研究計畫抽血，並威脅不配合就扣學分。由於事涉國科會精準運動科學補助案，國科會主委吳誠文表示，全台灣100多個大學在體育學門中，有申請人體試驗計畫的數量，台師大占超過6成，遠遠超過其他學校總和，「這非常不尋常」。據此，藍委柯志恩今（17日）質疑，如果連國科會主委都認為不正常，國科會可以只負責撥款嗎？為何學術倫理總是事發後才再檢討？這麼多人體實驗的計畫，只有周台英一人違規？

柯志恩表示，台師大女學生被逼「抽血」做研究，有學生一天抽3次、連抽血14天，看到同學因抽不到血而表情痛苦的照片，實在非常心疼，這種違反人體實驗、踐踏學生權益、剝削霸凌學生的惡行，竟然發生在台灣的知名的頂尖大學？教育無他，唯愛與榜樣。然而，身為身為春風化雨的老師，怎會對學生如此殘酷？

更令人不解的是，柯志恩強調，這件事去年11月由陳培瑜委員揭發，直到前天學生和立委再開記者會指控師大處置不當，才引發輿論極大抨擊，如今卓院長表達「非常的憤怒」，也要求國科會停止該項計劃並全面檢討。國科會主委則表示已展開調查，「結果發現該計畫的確有不當執行的情形，而臺師大校方亦未善盡管理之責」。然而，去年11月本案就東窗事發，主管機關為何沒有嚴肅看待、積極調查？為什麼要等學生控訴，台師大才要重新調查？為何「院長震怒」後，教育部和國科會才真正動起來？又為什麼大家震怒後，官員才說台師大的調查處置有避重就輕之嫌，那麼，之前這些大官們為何都接受台師大的說詞呢？

柯志恩提到，國科會主委表示根據該會內部資料，全台100多個大學，體育學門申請人體試驗的計畫數，台師大就占了6成多，一校就遠超過他校總和，這是正常現象嗎？可見，不知多少台師大學生成為默默隱忍、不敢反抗的實驗品，而這些涉及人體實驗的研究計畫，是否都謹守人體實驗規定的程序？又有多少計畫違反學術倫理、或涉及對學生不當對待？而這是否長期累積、相互掩護的利益結構？當初體育學門的審查教授，通過此研究計畫的標準為何？如果連國科會主委都認為「台師大計畫數太多不正常」，國科會可以只負責撥款嗎？

最後，柯志恩呼籲，希望政府官員和台師大的老師們，好好檢討、徹查嚴辦，還給學生一個公道。

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