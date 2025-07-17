傅崐萁倒台關鍵「8萬外漂族＋在地反傅勢力」　決勝期強攻吉安鄉

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／翻攝傅崐萁臉書）



記者陶本和／台北報導

7月26日罷免投票日進入倒數9天，花蓮罷免國民黨立委傅崐萁結果備受全國矚目。對於罷免團體而言，決勝關鍵除了8萬外漂花蓮人返鄉外，花蓮在地的「反傅勢力」也是重中之重。對此，花蓮縣議長張峻17日再次推出「傅崐萁催眠曲」系列影片，批評傅崐萁過去宣傳打通國道六號是空歡喜一場；而罷免方在決勝期，也已瞄準強攻「吉安鄉」。

對於罷免團體「微光花蓮」來說，這場罷免戰是否成功的決勝關鍵，除了要讓8萬名外漂花蓮人，有動能願意返鄉投票之外，在地的「反傅崐萁勢力」也是重中之重。

花蓮縣議長張峻在過去這段期間，陸續推出「傅崐萁催眠曲系列」，17日則公佈第三波影片，砲火瞄準傅崐萁過去在選舉期間，高聲主打的國道六號建設，張峻在其影片中砲轟，傅崐萁一直都是空歡喜一場。

值得注意的是，花蓮的最後決戰9天，罷免團體與綠營支援戰隊，戰法瞄準「吉安鄉」；關鍵在於傅崐萁的愛將之一，正是吉安鄉長游淑貞，她主掌了多達8萬人口。對此，民進黨秘書長林右昌日前也已宣示，接下來活動是決戰吉安的時刻，所以會和黨公職全力投入，要將吉安鄉支持罷免的選票催出來。

▼花蓮在地「反傅勢力」包括花蓮議會議長張峻，日前現身挺罷團護台大遶境，成為推倒傅崐萁的關鍵力量。（圖／反共護台聯盟提供）

