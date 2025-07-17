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李進勇稱「告急」違規又急改口　國民黨團：恐嚇被罷免的藍委

▲▼國民黨團召開 只准罷團 東廠出奧步 不准反惡罷喊告急 記者會 許宇甄 徐欣瑩 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「只准罷團 東廠出奧步 不准反惡罷喊告急」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

距離大惡罷投票僅剩9天，中選委主委李進勇日前指出，喊「告急」違規，但事後又改口，引發爭議。對此，國民黨團今（17日）召開記者會表示，李進勇的說法，無非就是想要恐嚇被罷免的藍委，同時讓媒體報導可能會不敢出現「搶救」、「告急」的字樣，呼籲國人要冷靜判斷，7月26日大家出來投下不同意罷免票，才能夠遏止錯假訊息散布，積極參與投票，才能真正實踐民主、守護民主。

副書記長許宇甄表示，昨天內政委員會前往中選會，考察地方投開票所流程，中選會主委李進勇說，「在選前10天不能喊搶救、告急」，李進勇特別強調會觸犯《選罷法》，最高可罰到200萬元。事實上，《選罷法》其實規範的是選前10天不能公佈民調，並沒有說不能喊「搶救」、不能喊「告急」，但是李進勇主委的說法，無非就是想要恐嚇被罷免的藍委，同時讓媒體報導可能會不敢出現「搶救」、「告急」的字樣。

許宇甄指出，過去李進勇主委競選雲林縣長時，喊出「告急牌」 、「搶救」，為什麼當時可以？現在違法？在場考察的立委不斷追問下，李進勇主委才一百八十度大轉彎說，「我沒有說不能喊搶救、不能喊告急。」由此可見，中選會一直都是執政的民進黨打手，只要是所有可以影響選情，中選會都會配合演出。因此就有人說，「知恥近乎勇，不知恥近乎李進勇。」這就是中選會最佳寫照。

許宇甄提到，從大惡罷一開始，民進黨立院總召柯建銘，就能夠神預言7月26日、8月23日是投票日，而中選會完全配合演出，投票日也一如柯建銘所言。若不是柯建銘會通靈，就是中選會完全配合柯建銘總召、執政黨。許宇甄認為，整個操作過程，就很像所謂的「內線交易」，這根本就是中選會跟執政黨一起暗地進行內線動員。

除此之外，還可以看到更惡劣的操作，民進黨看到整個罷免的情勢，開始轉向劣勢，所以就開始心理戰、認知戰，最新的奧步是罷團假冒國民黨名義，在廣告車上掛著「我正藍、我驕傲，7月26日投同意，搶救國民黨！」反串布條滿街跑。

許宇甄說，罷團利用反串，企圖欺騙國民黨支持者，國民黨都已經一一報警、提告，如此明顯違反《選罷法》相關規定 但檢調不辦，就是不辦。此外，最近又上演走路工事件，國民黨立委洪孟楷遭到罷團影射，在719新北造勢晚會上，會一人發500元走路工。洪孟楷在前天就提告，而民進黨新北市議員李宇翔，居然質疑洪孟楷為什麼沒有告他？結果李宇翔自己跑到新北市調站檢舉國民黨發走路工。

許宇甄表示，國民黨新北市黨部早在前天就發出聲明，向外界宣告「絕無此事」，強調「走路工」是違法事情；國民黨也已經正式提告李宇翔違反《選罷法》相關規定，呼籲檢調動起來，不要辦藍不辦綠，不要給混淆視聽的民進黨議員有造謠空間，把台灣民主根基掏空殆盡。
 

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