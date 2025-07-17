未來一周至少2個颱風　粉專：熱帶系統下周三通過台灣附近

▲準薇帕颱風最新路徑預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

今年第6號颱風「薇帕」(Wipha)將生成，路徑預估朝巴士海峽往南海方向前進。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來一周至少2個颱風形成，薇帕直接侵襲台灣機率低，而菲律賓東方海面將迅速發展出另一個熱帶系統，預計在下周三後通過台灣附近。

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▲未來一周至少有2個颱風。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，未來一周至少2個颱風形成，綜觀各模式資料，準薇帕本周末高機率穿越菲律賓北端至巴士海峽間，並持續往西朝中國華南、越南北部間前進，路徑大致底定，直接侵襲台灣的機率低。



粉專表示，準薇帕進入南海後，菲律賓東北方將迅速發展出另一個熱帶系統，根據幾個主流模式，均認為預計在下周三後通過台灣附近，雖然目前各模式對此系統有一定共識，但路徑與強度仍存在變數，未來幾天預報尚有調整空間。粉專提醒，下周中後期如有安排戶外活動，務必時常更新的天氣資訊。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

根據中央氣象署預報，準薇帕颱風行進方向以通過呂宋島北端陸地後進入南海，再朝廣東方向前進的機率較高，台灣周五到周日受其外圍環流影響，東半部及恆春半島有大雨或局部豪雨發生的機率。

不過，由於路徑及強度仍有變化，會不會發布海上颱風警報，氣象署表示還要再觀察。

另外，準薇帕颱風下周遠離台灣，後續仍是低壓帶環境，菲律賓東方外海至關島一帶還有新的低壓系統形成，是否會增強為颱風，氣象署將密切留意。

