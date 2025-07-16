薇帕颱風將生成　天氣粉專：3地區周末防大雨「大台北有強風」

▲熱帶低壓將增強為今年第6號颱風「薇帕」。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

今年第6號颱風「薇帕」最快明天生成，路徑預估通過巴士海峽，直接侵襲台灣機率低。不過，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，周五至周日期間，宜花東、恆春、南屏東容易下雨，並伴隨一陣陣大雨，而大台北因地形效應，會有一陣陣強風。

菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳上午發布烈風警告，顯示最快24小時內可能增強為今年第6號颱風「薇帕」（Wipha，泰國提供）。根據路徑預測，它將往西北方向，朝巴士海峽前進。

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▲「薇帕」不會直接侵台，但南部仍要防大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，「薇帕」颱風即將形成，預計周末期間通過巴士海峽或菲律賓呂宋島東北角，直接侵襲台灣的機率較低，但實際距離台灣陸地有多近，仍須視這幾天發展動態而定。

粉專提醒，周五至周日期間，宜花東、恆春、南屏東容易下雨，並伴隨一陣陣大雨；大台北因地形效應，會有一陣陣強風。

根據中央氣象署觀測，熱帶低壓目前以時速20公里往西北西移動，預估明日上午8時會增強為颱風。氣象署表示，發布海上警報機率低，但周五至下周一將影響台灣天氣，東半部要慎防豪雨。另外，下周一低壓帶東側還有新的低壓系統接續形成，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風要再觀察。