　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

▲▼潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

▲熱帶低壓TD90潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

「薇帕」颱風預計今天下午生成，外圍水氣下午開始就影響台灣，東半部會有局部陣雨。根據目前模擬資料來看，發佈海警機率低，但不能排除。另外，下週還會有熱帶系統發展，而且模擬路徑具有威脅。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(17)日晴午後多雲、仍炎熱，注意防曬、防中暑；上午西南部有零星降雨的機率，午後山區有局部雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部23至36度。

最新模式模擬顯示，明(18)日西半部晴朗午後雨，下午起「薇帕」外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。週六、下週日(19、20日)「薇帕」通過巴士海峽或呂宋北端、進入南海，東半部及屏東有「大量降雨」的潛勢。下週一至週四(21至24日)則與「季風低壓」挾帶的大量水氣，以及另一「熱帶系統」在其內發展與動向有關，仍是「不穩定」、易致災的環境，但確切演變，需再觀察。

▲▼「薇帕」明日至下週二(18至22日)的模擬路徑路徑通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東：美國系集模式(GEFS)的模擬路徑亦很類似。（圖／記者葉國吏攝）

▲「薇帕」明日至下週二(18至22日)的模擬路徑路徑通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東：美國系集模式(GEFS)的模擬路徑亦很類似。（圖／翻攝洩天機教室）

最新(17日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「薇帕」將於今(17)日下午成形。最新(16日20時)歐洲系集模式(ECMWF)，明日至下週二(18至22日)的模擬路徑路徑顯示，「薇帕」通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東(左圖)，美國系集模式(GEFS)的模擬路徑亦很類似(右圖)；發布「海警」的機率雖降低，但還不能完全排除。此外，下週一至週四(21至24日)各國模式顯示，「季風低壓」內還有另一「熱帶系統」發展，且不乏具有威脅的模擬路徑；模式皆持續調整中，應密切觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女足教練周台英「165字道歉信」被轟爛！台師大粉專緊急刪文
薇帕颱風估今生成！最新路徑曝光　3縣市熱爆
台灣有機會！川普：將宣布一些不錯協議　其餘150國徵同樣關稅
快訊／阿拉斯加外海7.3強震！　美當局發海嘯警報
傳川普擬開除鮑爾！美股尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AV女優自嘲「燃燒生命」　達人曝可能連2天

22年「清境農場星巴克」傳7月底停業　當地人曝有轉機

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

薇帕颱風今生成　專家：「北移靠台灣」雨彈炸3區

薇帕颱風估今生成！最新路徑曝光　3縣市熱爆

受害女曝「抽血換學分」內幕！休學仍不敢爆料　就怕影響學弟妹

女足隊抽血案2月內懲處　國科會發聲警告：台師大好自為之

懷孕胖30公斤開始擔心　婦產科醫曝「母子風險」：碎念是為妳好

好市多女客「打破酒瓶」竟踢到特斯拉車底　哨兵模式全錄下

抽血抽到兩手是洞！彤彤控被逼休學：教練可以還我畢業證書嗎？

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

【見路邊有秋田犬超興奮】鏡頭一轉...自家狗勾滿臉氣噗噗XD

【喝一口就猜對】女盲猜瓶裝水全答對！根本品水師

AV女優自嘲「燃燒生命」　達人曝可能連2天

22年「清境農場星巴克」傳7月底停業　當地人曝有轉機

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

薇帕颱風今生成　專家：「北移靠台灣」雨彈炸3區

薇帕颱風估今生成！最新路徑曝光　3縣市熱爆

受害女曝「抽血換學分」內幕！休學仍不敢爆料　就怕影響學弟妹

女足隊抽血案2月內懲處　國科會發聲警告：台師大好自為之

懷孕胖30公斤開始擔心　婦產科醫曝「母子風險」：碎念是為妳好

好市多女客「打破酒瓶」竟踢到特斯拉車底　哨兵模式全錄下

抽血抽到兩手是洞！彤彤控被逼休學：教練可以還我畢業證書嗎？

世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績

船用燃油議題受關注　估2030年之前仍是傳統與混合生質燃料

北部民眾當心！城鎮韌性演習今13:30登場　小心走在路上被罰15萬

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

「陽明」不滿女友被騷擾　19歲男被押走圍毆喪命

山老鼠獵食台灣黑熊　林業署求償500萬元1原因被駁回

別再當社群奴！滑手機根本不是在放鬆

記恨35年！孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

炎亞綸嗆網友「法盲、北七」不認偷拍　律師喊話：緩刑期間閉上嘴

台灣有機會！川普爆「將宣布一些不錯協議」：其餘150國徵同樣關稅

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

生活熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

醫師點出台師大抽血案「3大疑點」

薇帕颱風估今生成　最新路徑曝光

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

女學生被逼抽血！律師轟劉錦璋：請道歉

彤彤被逼抽血休學：可以還我畢業證書嗎

國科會主委警告：台師大好自為之！

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

好市多女客「打破酒瓶」踢到車底　特斯拉全錄下

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

受害女曝「抽血換學分」內幕！休學仍不敢爆料

更多熱門

相關新聞

薇帕颱風估今生成　最新路徑曝光

薇帕颱風估今生成　最新路徑曝光

熱帶低壓TD09，最快今天生成為颱風，今晚開始台灣附近轉為東風，明天開始、週末兩天東半部雨勢明顯，至於會不會發佈海上警報，氣象署透露已目前的預測路徑來看，不一定會發佈海警。3縣市高溫燈號。

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

薇帕颱風將生成　天氣粉專：3地區周末防大雨「大台北有強風」

薇帕颱風將生成　天氣粉專：3地區周末防大雨「大台北有強風」

快訊／熱帶低壓生成！估24小時成「薇帕」颱風　最新路徑曝

快訊／熱帶低壓生成！估24小時成「薇帕」颱風　最新路徑曝

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

關鍵字：

薇帕颱風

讀者迴響

熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

快訊／台南女律師成詐團共犯！收押禁見

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

即／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒

醫師點出台師大抽血案「3大疑點」

即／台電工會4聲明打臉「產業工會」　駁照片擺拍

台積電嘉義廠工安事故　工人遭冰水管砸頭

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面