薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

▲熱帶低壓TD90潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

「薇帕」颱風預計今天下午生成，外圍水氣下午開始就影響台灣，東半部會有局部陣雨。根據目前模擬資料來看，發佈海警機率低，但不能排除。另外，下週還會有熱帶系統發展，而且模擬路徑具有威脅。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(17)日晴午後多雲、仍炎熱，注意防曬、防中暑；上午西南部有零星降雨的機率，午後山區有局部雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。

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今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部23至36度。



最新模式模擬顯示，明(18)日西半部晴朗午後雨，下午起「薇帕」外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。週六、下週日(19、20日)「薇帕」通過巴士海峽或呂宋北端、進入南海，東半部及屏東有「大量降雨」的潛勢。下週一至週四(21至24日)則與「季風低壓」挾帶的大量水氣，以及另一「熱帶系統」在其內發展與動向有關，仍是「不穩定」、易致災的環境，但確切演變，需再觀察。

▲「薇帕」明日至下週二(18至22日)的模擬路徑路徑通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東：美國系集模式(GEFS)的模擬路徑亦很類似。（圖／翻攝洩天機教室）

最新(17日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「薇帕」將於今(17)日下午成形。最新(16日20時)歐洲系集模式(ECMWF)，明日至下週二(18至22日)的模擬路徑路徑顯示，「薇帕」通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東(左圖)，美國系集模式(GEFS)的模擬路徑亦很類似(右圖)；發布「海警」的機率雖降低，但還不能完全排除。此外，下週一至週四(21至24日)各國模式顯示，「季風低壓」內還有另一「熱帶系統」發展，且不乏具有威脅的模擬路徑；模式皆持續調整中，應密切觀察。