阿拉斯加7.3強震眾人撤離畫面曝光　未來一周規模5餘震機率90%

記者詹雅婷/綜合報導

美國阿拉斯加外海16日發生規模7.3強震,海嘯警報發布,警報聲大響,數千人緊急從家園撤離前往地勢較高之處,在蘇厄德(Seward)的大批民眾前往教堂避難。國家海洋暨大氣總署(NOAA)指出,海嘯引發的浪導致海平面上升約7.6公分。

????#UPDATE: Officials say a tsunami has been confirmed following a 7.3 magnitude earthquake near Alaska Peninsula, and impacts are expected. Residents in Seward are currently being evacuated to higher ground. pic.twitter.com/fW9VSZdPYW