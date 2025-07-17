阿拉斯加7.3強震眾人撤離畫面曝光　未來一周規模5餘震機率90%

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記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉斯加外海16日發生規模7.3強震，海嘯警報發布，警報聲大響，數千人緊急從家園撤離前往地勢較高之處，在蘇厄德（Seward）的大批民眾前往教堂避難。國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，海嘯引發的浪導致海平面上升約7.6公分。

????#UPDATE: Officials say a tsunami has been confirmed following a 7.3 magnitude earthquake near Alaska Peninsula, and impacts are expected. Residents in Seward are currently being evacuated to higher ground. pic.twitter.com/fW9VSZdPYW — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 16, 2025

美聯社、每日郵報報導，這起強震震央位於桑德角東南約87公里處淺海區，震源深度20.1公里，遠至966公里外的安克拉治（Anchorage）都能感受到搖晃。在地震發生後，海嘯警報中心針對全長約1126公里的區域發布海嘯警報，隨後降級並取消。

▲▼阿拉斯加當地民眾撤至地勢較高的地方。（圖／翻攝自X）

現階段並未傳出重大災情，當地警方指出，機場、港口並未受損。不過部分商家受到影響，店內貨架上的商品摔碎。原本在當地旅遊的觀光客聽見有人大喊地震撤離的消息之後，冒雨走了數個街區，但在前往官方指定地點途中時，得知一切狀況都已解除。

阿拉斯加地震學家韋斯特（Michael West）指出，阿拉斯加南部沿岸地震頻繁，16日這場強震是當地自2020年以來第5次規模超過7的地震。美國地質調查所提醒，未來一周內發生規模5以上餘震的機率超過90％，呼籲民眾保持警覺。

▼專家指出，這場強震是當地自2020年以來第5次規模超過7的地震。（圖／翻攝USGS）