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菲東「颱風窩」蠢蠢欲動！新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲颱風窩蓄勢待發，菲東最快周四生成新颱風 。（圖／中央氣象署，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣周邊天氣轉趨不穩，氣象專家示警，位於菲律賓東方的季風槽近期持續活躍，被形容為「颱風窩」的熱區，最快將在本周四（17日）前生成熱帶性低氣壓或颱風，並於周五、六（18、19日）最接近台灣。目前雖預估該系統不會直接侵台，但外圍環流將帶來明顯降雨，影響不容小覷。

天氣風險公司氣象分析師薛皓天指出，受低壓帶及西南風共同影響，今（周二）中南部地區已出現明顯降雨，嘉義甚至出現超過大雨等級的局部雨勢；周三起水氣略為減少，西半部清晨至上午仍受西南風與海陸風環流影響，易有對流發展並擴散至內陸，中部雲量減少、天氣轉穩，南部則持續受低壓帶影響、仍有午後雷雨機會，東部則以多雲到晴為主。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

薛皓天提醒，周三起在菲東外海持續發展的熱帶擾動，最快可能於週四發展為熱帶系統，進一步發展為颱風的機率也相當高；進入周五，隨熱帶系統逐漸接近呂宋島北部，台灣附近環境轉為偏東風，迎風面的東半部地區將轉為陰時多雲，並有局部降雨，其餘各地則午後易有雷陣雨發生；周五深夜至周六期間，熱帶系統通過巴士海峽，恆春半島與東半部將率先感受明顯風雨。

▲菲律賓東方的季風槽相當活躍。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

▲菲律賓東方的季風槽相當活躍。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

本周末（19、20日），熱帶系統將移入南海，台灣各地雲量偏多，為陰時多雲有短暫雨，東南部及中南部受外圍環流影響，將出現更為顯著的降雨。值得注意的是，周日（20日）起，菲律賓東方海域恐再度孕育另一波熱帶擾動，預計下周一發展為熱帶性低氣壓，並在下周三（23日）經由巴士海峽北側往西北西方向移動，可能影響台灣東部與西部，帶來更大範圍的降雨，不過目前該系統仍在初期發展階段，氣象模式仍存在差異，影響範圍有待觀察。

薛皓天提醒，7月下旬將進入熱帶系統密集生成期，且台灣位處低壓槽內，本周至下週恐有兩波熱帶擾動接近，建議民眾密切留意氣象單位後續發布。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

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