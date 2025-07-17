馬斯克「美國黨」聲勢冷　民調：僅11％考慮支持

▲馬斯克本月初高調宣布成立「美國黨」（America Party）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在與前盟友、美國總統川普（Donald Trump）決裂後，於本月初高調宣布成立「美國黨」（America Party），試圖打造挑戰兩大黨的新興勢力。不過，美國最新民調顯示，這個新政黨的吸引力並不強，多達77％的登記選民表示「不會考慮加入」，僅有17％的人稱會加入或抱持開放態度。

馬斯克與川普鬧翻的導火線，源於「大而美」減稅與支出法案。他在社群平台 X 上公開批評，「赤字從拜登時期已達瘋狂程度的2兆美元，增加到2.5兆美元，這將導致國家破產。」隨後便宣布自立門戶，甚至揚言要投入資金，力推罷免支持該法案的國會議員。

根據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）14日公布的民調，調查時間為7月10日至14日，對象為1290名自稱已登記的選民，抽樣誤差範圍正負2.7個百分點。結果顯示，多數人對「美國黨」興趣缺缺。另一項由全球線上民調機構「輿觀」（YouGov）於7月2日至7日進行的調查（樣本數1134名美國成年人，誤差正負3.9個百分點）也指出，雖然約45％受訪者認為美國需要第三勢力，但僅11％表示會考慮支持「美國黨」。

從政黨傾向來看，目前對馬斯克最買單的仍是共和黨選民，尤其是支持「讓美國再次偉大」（MAGA）理念的群體；相對地，民主黨選民對他的觀感自年初起急轉直下，現在對他持正面看法的比例已跌破一成。

回顧美國政治史，第三勢力從未真正撼動兩黨格局。1912年，前總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）在爭取共和黨提名失利後自組「公麋黨」（Bull Moose，又稱進步黨），雖在大選擊敗共和黨候選人，最終仍敗給民主黨的威爾遜（Woodrow Wilson），黨派隨後迅速消失。1992年，裴洛（Ross Perot）以獨立身分參選總統，雖拿下近五分之一普選票，但未奪下任何一州，選舉人票掛零。

近年較為人知的第三勢力則是「綠黨」（Green Party），源自1980與1990年代的環保運動，主打環境正義、尊重多元及女性主義等價值，2001年獲得聯邦認可。不過，其在大選中表現有限，去年由史坦（Jill Stein）代表參選，僅拿下0.6％的普選票。