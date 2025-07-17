傳川普擬開除鮑爾！美股盤中重跌尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

▲美國總統川普不滿Fed主席鮑爾。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普陸續公布對20多個貿易夥伴的新關稅稅率，最高達50%，但目前未包括台灣。他16日表示，「有一些不錯的協議將宣布」，可能涵蓋印度；對未談判的逾150國，則將直接寄發關稅函。此外，盤中傳出川普將開除聯準會（Fed）主席鮑爾，導致道瓊一度下跌200點。

目前美方已與英國、越南、印尼達成協議，並與中國建立貿易架構。《Politico》指出，台灣、瑞士與印度尚未收到關稅函，顯示有望接近達成協議。

川普強調，許多未談判國將直接收到載明30%、35%、甚至50%關稅的通知函；但對中國、日本等主要經濟體，仍將進行磋商。至於台美談判，中央社指出，行政院副總談判代表顏慧欣表示，台灣至少要爭取與日本、韓國等國相當的待遇。

此外，川普16日與巴林王儲薩爾曼會面，並透露印美貿易協議即將公布，強調多項協議正在推進。

股市方面，儘管傳出川普將開除聯準會主席鮑爾，美股三大指數最終收紅。

道瓊工業指數上漲231.49點，或0.53%，收44,254.78點。

標普500指數上漲19.94點，或0.32%，收6,263.70點。

那斯達克指數上漲52.69點，或0.25%，收20,730.49點。

費城半導體指數下跌22.40點，跌幅0.39%，收5,696.21點。

特斯拉終場上漲10.89美元，或3.50%，收321.67美元；輝達上漲0.67美元，或0.39%，收171.37美元；台積電ADR上漲0.66美元，或0.28%，收237.61美元。