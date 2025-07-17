　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳川普擬開除鮑爾！美股盤中重跌尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

▲美國總統川普不滿Fed主席鮑爾。（圖／路透）

▲美國總統川普不滿Fed主席鮑爾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普陸續公布對20多個貿易夥伴的新關稅稅率，最高達50%，但目前未包括台灣。他16日表示，「有一些不錯的協議將宣布」，可能涵蓋印度；對未談判的逾150國，則將直接寄發關稅函。此外，盤中傳出川普將開除聯準會（Fed）主席鮑爾，導致道瓊一度下跌200點。

目前美方已與英國、越南、印尼達成協議，並與中國建立貿易架構。《Politico》指出，台灣、瑞士與印度尚未收到關稅函，顯示有望接近達成協議。

川普強調，許多未談判國將直接收到載明30%、35%、甚至50%關稅的通知函；但對中國、日本等主要經濟體，仍將進行磋商。至於台美談判，中央社指出，行政院副總談判代表顏慧欣表示，台灣至少要爭取與日本、韓國等國相當的待遇。

此外，川普16日與巴林王儲薩爾曼會面，並透露印美貿易協議即將公布，強調多項協議正在推進。

股市方面，儘管傳出川普將開除聯準會主席鮑爾，美股三大指數最終收紅。

道瓊工業指數上漲231.49點，或0.53%，收44,254.78點。

標普500指數上漲19.94點，或0.32%，收6,263.70點。

那斯達克指數上漲52.69點，或0.25%，收20,730.49點。

費城半導體指數下跌22.40點，跌幅0.39%，收5,696.21點。

特斯拉終場上漲10.89美元，或3.50%，收321.67美元；輝達上漲0.67美元，或0.39%，收171.37美元；台積電ADR上漲0.66美元，或0.28%，收237.61美元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
醫師點出台師大抽血案「3大疑點」：到底是哪個環節出問題
準薇帕大環流將轉彎路徑南修　2天逼近「紫爆豪大雨」炸半個台灣
台電發聲明　狠嗆電力產業工會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普否認將撤換鮑爾：我不排除任何可能性

傳川普擬開除鮑爾！美股盤中重跌尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

快訊／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒　現場煙火亂炸

英媒：今年漢光演習「更貼近民眾」　時間更久情境更擬真

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

「南京紅姐」登越南舞台劇！經典造型一出場　觀眾狂鼓掌

答錯自己文章考題！日作者崩潰事件　台網友也有共鳴

飯店大夜班忙了一整晚「下班被開除」！她怒砸早餐吧：這我準備的

快訊／敘利亞首都傳巨大爆炸聲　以色列國防軍證實空襲

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

【見路邊有秋田犬超興奮】鏡頭一轉...自家狗勾滿臉氣噗噗XD

【喝一口就猜對】女盲猜瓶裝水全答對！根本品水師

川普否認將撤換鮑爾：我不排除任何可能性

傳川普擬開除鮑爾！美股盤中重跌尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

快訊／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒　現場煙火亂炸

英媒：今年漢光演習「更貼近民眾」　時間更久情境更擬真

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

「南京紅姐」登越南舞台劇！經典造型一出場　觀眾狂鼓掌

答錯自己文章考題！日作者崩潰事件　台網友也有共鳴

飯店大夜班忙了一整晚「下班被開除」！她怒砸早餐吧：這我準備的

快訊／敘利亞首都傳巨大爆炸聲　以色列國防軍證實空襲

鳳梨遭槍擊新視角影片曝光！　槍手騎士3秒超車狂轟

當AI成為公共討論調解者　「哈伯瑪斯機器」應許的理性民主承諾？

川普否認將撤換鮑爾：我不排除任何可能性

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

傳川普擬開除鮑爾！美股盤中重跌尾盤拉紅231點　特斯拉漲3.5%

薇帕颱風今生成　專家：「北移靠台灣」雨彈炸3區

薇帕颱風估今生成！最新路徑曝光　3縣市熱爆

川普傳開除Fed主席！道瓊盤中一度下跌200點　歐洲主要股市收黑

4月嬰被新手爸抱懷裡搖晃　竟全身癱軟昏迷

受害女曝「抽血換學分」內幕！休學仍不敢爆料　就怕影響學弟妹

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

國際熱門新聞

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

即／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒

25歲連體雙胞胎「姊姊結婚了」！被問私密事回這句

沒人願意來上班　三寶媽1人經營漢堡王爆紅

英媒：今年漢光演習「更貼近民眾」

「南京紅姐」登越南舞台劇

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」：不用排隊

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

高速車拖行德牧致死　男住家遭私刑放火

上大夜班忙了一整晚「下班被開除」！她怒砸早餐吧

獵殺黑名單：好萊塢十君子案始末

展出安娜貝爾鬼娃　靈異調查員死亡

婦路邊等做功德　遭兒誤踩油門猛撞慘死

日作者崩潰事件　台網友也有共鳴

更多熱門

相關新聞

川普傳開除Fed主席　道瓊盤中嚇跌200點

川普傳開除Fed主席　道瓊盤中嚇跌200點

受美國6月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期、多間大型銀行財報優異等影響，美股16日開盤後三大指數小幅走揚，然而盤中卻突然傳出美國總統川普將開除聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），導致三大指數突然大跌，道瓊跌幅甚至超過200點，歐洲主要股市16日也因此收黑。

全球交易型主義　只有利益、沒有道義的國際秩序？

全球交易型主義　只有利益、沒有道義的國際秩序？

美眾議院通過修正案　維持駐韓美軍兵力現狀

美眾議院通過修正案　維持駐韓美軍兵力現狀

美眾議員：習近平「不會在川普任內」犯台

美眾議員：習近平「不會在川普任內」犯台

沒人願意來上班　三寶媽1人經營漢堡王爆紅

沒人願意來上班　三寶媽1人經營漢堡王爆紅

關鍵字：

川普關稅協議北美要聞美股

讀者迴響

熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

快訊／台南女律師成詐團共犯！收押禁見

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

即／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒

醫師點出台師大抽血案「3大疑點」

台積電嘉義廠工安事故　工人遭冰水管砸頭

火辣空姐脫了「上空趴桌」推寫真集！

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面