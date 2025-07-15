桃園婦提110萬「尼泊爾建廟」求功德　員警、家屬聯手勸阻

▲桃園市蕭姓婦人欲匯款百萬至尼泊爾建廟求功德。（圖／大園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市61歲蕭姓婦人在通訊軟體上加入宗教群組，版主自稱得道禪師，哄騙蕭婦因緣已到，要她捐款110萬元，協助在尼泊爾建廟以求功德，蕭婦前往銀行匯款時，被行員察覺異狀，通報警方及家人到場勸說，終讓蕭婦放棄匯款。

大園派出所於14日12時許接獲轄內銀行行員通報，一名蕭姓婦人欲解除定存並匯款110萬元，但行員發現蕭婦的匯款理由，竟是要捐款在尼泊爾建廟以求自身的功德，研判蕭婦可能遭到宗教詐騙。

▲警方與其姊聯手勸說阻詐。（圖／大園警分局提供）

員警獲報前往了解，檢視蕭婦的對話紀錄，發現蕭婦在宗教群組內受到一名自稱得道禪師版主哄騙她的因緣已到，若要求取功德達到更高的境界，就要捐款協助在尼泊爾重建寺廟，讓修行之路更加順遂。員警告知此為典型的假宗教詐騙手法，於是對蕭婦苦心勸導，但她仍執迷不悟堅信禪師的「功德說」，仍要提領現金匯款。

員警無奈之下只好聯繫蕭婦姊姊到場，蕭婦姊姊聽聞後不敢相信妹妹竟如此糊塗，隨即到場對蕭婦嚴厲斥責，這才讓蕭婦打消領錢的念頭，家屬感謝警方的及時幫忙，才沒讓蕭婦越陷越深被騙積蓄。