小飛機墜毀倫敦機場！　炸出「火雲」黑煙竄天際

Beech B200 Super King Air passenger plane crashes at London Southend Airport in Essex at around 4pm on Sunday afternoon.



It was headed to the Netherlands. The jet can carry 13 passengers and two crew.



Ambulance crews and Essex Police are at the scene.https://t.co/jX1cYYBfKn — Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) July 13, 2025

記者張靖榕／綜合報導

英國倫敦南角機場（London Southend Airport）13日發生一起重大事故，一架小型飛機在起飛不久後墜毀並起火燃燒，現場冒出濃濃黑煙，所幸目前尚無人員傷亡消息。

▲一架小飛機墜毀倫敦南角機場。（圖／翻攝X）



法新社報導，影片畫面顯示，一架約12公尺長的飛機在倫敦以東的濱海南角（Southend-on-Sea）南角機場墜毀，機體起火燃燒、濃煙直竄天際。

艾塞克斯郡（Essex）警方發出聲明指出，事故發生在當地時間13日下午4時前不久，目前正與各單位合作處理現場，應變行動預計持續數小時。

倫敦南角機場也證實，當日下午發生「重大事故」，並表示正與地方當局密切合作，將在可能的情況下盡快提供進一步訊息。

BBC報導，涉事飛機為美國豪客比奇公司（Beechcraft）生產的B200型，事故發生在起飛後不久。南角機場是倫敦地區第6大機場，距離市中心約65公里。事故原因與是否有傷亡仍有待進一步釐清。