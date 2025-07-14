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小飛機墜毀倫敦機場！　炸出「火雲」黑煙竄天際

記者張靖榕／綜合報導

英國倫敦南角機場（London Southend Airport）13日發生一起重大事故，一架小型飛機在起飛不久後墜毀並起火燃燒，現場冒出濃濃黑煙，所幸目前尚無人員傷亡消息。

▲一架小飛機墜毀倫敦南角機場。（圖／翻攝X）

▲一架小飛機墜毀倫敦南角機場。（圖／翻攝X）

法新社報導，影片畫面顯示，一架約12公尺長的飛機在倫敦以東的濱海南角（Southend-on-Sea）南角機場墜毀，機體起火燃燒、濃煙直竄天際。

艾塞克斯郡（Essex）警方發出聲明指出，事故發生在當地時間13日下午4時前不久，目前正與各單位合作處理現場，應變行動預計持續數小時。

倫敦南角機場也證實，當日下午發生「重大事故」，並表示正與地方當局密切合作，將在可能的情況下盡快提供進一步訊息。

BBC報導，涉事飛機為美國豪客比奇公司（Beechcraft）生產的B200型，事故發生在起飛後不久。南角機場是倫敦地區第6大機場，距離市中心約65公里。事故原因與是否有傷亡仍有待進一步釐清。

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