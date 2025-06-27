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推多語言性暴力防治電子書　張善政：讓桃園成新住民第2個家

▲桃園市長張善政今天下午出席「性別暴力防治友善多國語言電子書發表會」，在會上致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席「性別暴力防治友善多國語言電子書發表會」，在會上致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（27）日下午出席「性別暴力防治友善多國語言電子書發表會」時表示，因應桃園市多元族群需求，市府推出包括中文、英文、泰語、越南語、印尼語與菲律賓語等六國語言版本性別暴力防治電子書，希望協助外籍看護、移工及新住民認識自身權益，期盼打造桃園成為新住民第二個家。

▲桃園市長張善政出席「性別暴力防治友善多國語言電子書發表會」，與衛福部保護服務司副司長郭彩榕等人合力推薦多國語言電子書。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政出席「性別暴力防治友善多國語言電子書發表會」，與衛福部保護服務司副司長郭彩榕(右三)等人合力推薦多國語言電子書。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政指出，許多外籍朋友因語言隔閡，面對性別暴力時常無法即時求助，透過電子書發表，市府感謝衛福部、地檢署等中央及地方單位的支持。市府未來將持續廣納移工團體建議，精進電子書內容與政策配套，攜手各界推動性別平權，建構友善城市環境。

▲桃園市長張善政出席「性別暴力防治友善多國語言電子書發表會」，與會各單位推動性別平權，建構友善城市環境。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政出席「性別暴力防治友善多國語言電子書發表會」，與會各單位推動性別平權，建構友善城市環境。（圖／桃市府新聞處提供）

衛福部保護服務司副司長郭彩榕提及，桃市府團隊跨局處合作推出多語電子書，展現對多元族群的包容與實踐。今年適逢《兒童及少年性剝削防制條例》立法30週年及《家庭暴力防治法》實施27週年，根據全國性調查，女性遭受親密關係暴力的盛行率由2017年的25%降至2021年的20%，反映出求助意願提升、通報黑數逐年減少。另根據數據統計，受害者通報時間從平均7年縮短至4.2年，顯現整體防治效能有顯著提升。

▲桃園市府推出包括中文等六種語言版本性別暴力防治電子書。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市府推出包括中文等六種語言版本性別暴力防治電子書。（圖／桃市府新聞處提供）

桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊認為，桃市府長期重視性別暴力防治，從警察局婦幼隊、分局家防官到社會局家防中心，已建立完善防護網絡。蔡沛珊還引用印度詩人泰戈爾名言，「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗」。肯定多語電子書正如一束光，為不同語言背景的被害者帶來理解與希望。

▲桃園市府推出包括中文等六種語言版本性別暴力防治電子書，不少外籍人士以手機下載適合母語版本。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市府推出包括中文等六種語言版本性別暴力防治電子書，不少外籍人士以手機下載適合母語版本。（圖／桃市府新聞處提供）

桃園市警局強調，這次推出的「性別暴力防治友善多國語言電子書」，內容涵蓋性別暴力類型、相關法律規定與可求助資源，提供中、英、泰語、越南語、印尼語與菲律賓語等六種語言版本，協助外籍人士以母語了解權益、勇敢尋求協助。電子書亦鼓勵本國家屬、雇主、仲介與通譯人員使用，提升非華語族群權益認知與資源可近性。市府未來將持續與中央政府、民間團體及在地社群協力，深化多語資源建構與推廣，打造多語共融、零暴力的幸福城市。

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