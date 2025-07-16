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新任矯正署長上任　鄭銘謙期勉「守護公平正義，落實矯正復歸」

▲法務部長鄭銘謙今天上午主持矯正署新卸任署長交接儀式，新任署長由副署長林憲銘（右）接任。（圖／記者沈繼昌攝）

▲法務部長鄭銘謙今天上午主持矯正署新卸任署長交接儀式，新任署長由副署長林憲銘（右）接任。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部矯正署今（16）日上午舉辦「新卸任署長交接暨宣誓典禮」，由法務部長鄭銘謙主持交接暨布達儀式，卸任署長周輝煌屆齡退休，由原矯正署副署長林憲銘接任，鄭銘謙致詞時期勉新任署長秉持卸任周署長在任內以柔性司法力量扶起跌倒收容人理念之熱忱，未來強朝化獄政管理效能，努力達到「守護公平正義，落實矯正復歸」之核心目標。

▲法務部長鄭銘謙今天上午主持矯正署新任署長布達儀式，新任署長林憲銘宣誓就職。（圖／記者沈繼昌攝）

▲新任署長林憲銘宣誓就職。（圖／記者沈繼昌攝）

位於桃園市龜山區的法務部矯正署今天上午舉行新卸任署長交接暨布達儀式，出席者還包括政務次長黃世杰、檢察總長邢泰釗、廉政署長馮成、桃園地檢署戴文亮與各監所典獄長逾200名貴賓與會。

卸任署長周輝煌感性致詞，從事矯正署工作40年，始終認為扶起跌倒收容人最溫暖的是柔性司法力量，感謝矯正同仁秉持專業、熱忱共同守護社會安全，一日為矯正人終身為矯正魂，未來將永遠以矯正為榮。

▲法務部矯正署新任署長林憲銘致詞感謝卸任署長任內貢獻，未來將致力八大矯正工作重點。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林憲銘致詞感謝卸任署長任內貢獻，未來將致力八大矯正工作重點。（圖／記者沈繼昌攝）

新任署長林憲銘表示，未來將「勇於任事，承擔使命」，在歷任署長奠定穩健基礎與全體同仁共同努力，推動包括詐欺犯罪懲教並重、少年矯正適性轉銜、藥癮戒除醫療同行、高齡處遇賦能復歸、精神醫療接軌社安、智慧科技安全升級、推動改建紓解超收、優化人力保障待遇等八大矯正工作重點共同努力。

▲法務部長鄭銘謙今天上午主持矯正署新卸任署長交接布達儀式後致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭銘謙主持矯正署新卸任署長交接布達儀式後致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

部長鄭銘謙致詞時特別肯定周署長一身奉獻矯正工作，在其任內為矯正機關爭取科技安全網建置、完成東部監所組織改制及完善高齡與精神醫療等專業處遇，帶領矯正體系邁向現代化。此外，周署長努力照護同仁權益，於今年7月奉行政院核定增支深夜外勤津貼，為戒護同仁打了一劑強心針，如今帶著矯正界最高殊榮，為公務身涯畫下完美句點、光榮退休。

鄭銘謙也不忘提醒新任署長務必落實八大重點工作，並勉勵全體法務部同仁持續配合法務部推動溫暖有感的柔性司法政策，強化獄政管理效能，努力達到「守護公平正義，落實矯正復歸」的核心目標，以回應國家與社會對矯正的殷殷期待。

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