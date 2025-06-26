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中壢派出所全新廳舍今啟用　桃市首座與社宅共構警察機關

▲桃園市長張善政今天下午主持中壢警分局中壢派出所全新廳舍啟用典禮，並致詞祝福。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天下午主持中壢警分局中壢派出所全新廳舍啟用典禮，並致詞祝福。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局中壢派出所今（26）日下午舉行全新辦公廳舍啟用典禮，市長張善政表示，在桃園市警局長吳坤旭與地方各級民代、里長等貴賓共同見證歷史時刻。新廳舍為桃園首座與社會住宅共構之警察機關，象徵警政設施現代化與社區融合的新里程碑，除感謝警察局長吳坤旭任內將桃市治安打造成6都第一成績，也恭喜桃市最具挑戰的中壢派出所能有個新家。

▲桃園市長張善政今天下午主持中壢警分局中壢派出所全新廳舍啟用典禮，市議員葉明月、彭俊豪、魏筠與劉曾玉春等人進行啟用儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，中壢派出所新廳舍設於中壢國小旁社會住宅1樓至3樓，總面積約489坪與社會住宅共構，廳舍空間採納無障礙設計、性別友善廁所，增設汽機車停車格，打造出親民、便捷洽公環境，市府團隊致力更新警察同仁的工作環境，也將持續強化各項警政效能，讓市民洽公更有感。

▲桃園市長張善政今天主持中壢警分局中壢派出所廳舍啟用典禮，並與局長吳坤旭、中壢分局長林鼎泰與志工媽媽大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲張善政與局長吳坤旭、中壢分局長林鼎泰與志工媽媽大合影。

新建的中壢派出所位於交通便利中正路與延平路附近，原址為中壢警分局警察宿舍用地，市府與市警局歷經3年半規劃施工，於去年10月完工、今年3月順利完成驗收並於今天正式啟用。

▲桃園市長張善政今天主持中壢警分局中壢派出所廳舍啟用典禮，全新廳舍與社宅共構。（圖／記者沈繼昌攝）

▲全新廳舍與社宅共構。

市警局局長吳坤旭說明，中壢派出所轄區服務有10個里、居民約2萬6千人，轄區涵蓋中壢市中心精華商業地帶，治安、交通繁雜，新建廳舍不僅讓警察同仁能更有效率執勤，也為在地居民帶來更佳安全保障。未來將持續針對掃黑、打詐、檢肅槍毒等重點犯罪強化打擊，展現警察團隊維護治安的決心與行動力。

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