牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠黨團批：藍營冷血殘酷本質

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院日前三讀通過國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」版本，砍掉撥補台電1千億預算，國民黨立委牛煦庭稱，「很多人拿台電最近這段時間搶修救災辛苦的照片，意圖情緒勒索我們的全民」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（16日）痛批，國民黨立委毫無同理心，牛的說法對台電非常不禮貌，讓大家再次看到國民黨立委冷血殘酷的本質。

立法院11日三讀通過國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」版本，砍掉撥補台電1千億預算，並增列每人普發現金1萬元。針對刪除撥補台電1千億預算，國民黨立委牛煦庭說，我們盡在野黨責任，反對就是我們的態度，會貫徹到底，「很多人拿台電最近這段時間搶修救災辛苦的照片，意圖情緒勒索我們的全民」。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，立委是人民一票一票選出來的，一定要有同理心、理解所有政府部門同仁在面對天災，第一時間全員出動，沒有人希望遭逢天災、災民受苦，但救災的同仁何其無辜？當他們用生命安全投入災區重建，居然還被國民黨立委用這種非常不具人情、同理心的說法來說台電同仁情勒社會。

「我想國民黨的委員是毫無同理心」，吳思瑤說，台電人員這些日子來每天在高空、地底，真的是上空下地，出動上萬人次，不論晴雨、晝夜地投入救災，不是你國民黨立委坐在冷氣房裡，說這些風涼話來唱衰台灣。

吳思瑤也說，牛煦庭這種對台電非常不禮貌、沒有人性的說法，這才是讓大家再次看到國民黨立委冷血殘酷的本質，台電是國家的，台電不是民進黨的，台電人員投入修復電力，使用者是全體國人，是讓全體國人恢復正常生活，1千億撥補台電，非常遺憾在天災當下，被國民黨執意刪除。

吳思瑤強調，挺台電就是挺台灣，挺台灣的人必然挺台電，國民黨、民眾黨反對台電，把台電污名化、妖魔化，說出沒有人性、冷血無情的話，這些立委完全不適任。

吳思瑤也提到，在野黨說台電過去是金雞母、現在是賠錢貨，「但台電從來不是金雞母」，它是國營企業，服務任務導向是全民，負責供電安全。台電任務宗旨絕對沒有要賺大錢、賺飽飽、當金雞母設置的目的。

吳思瑤表示，過去3年來，俄烏戰爭是大家都不願看到的人禍，國際原物料波動，台電過去3年已經透支，撥補用電成本6千多億，為了要顧電價、民生，現在台電的永續經營，出現巨大虧損，必須讓它能持續運作。

吳思瑤強調，台電除了不能倒，更需要供應全台用電安全，用電安全核心就是投入設施設備的提升，如電桿地下化，才能改善過去電力會因為風災路倒，供電受到影響。1千億能讓台電永續經營下去，台電如果倒了，藍白能負責嗎？如果因為被迫漲電價，民生物價齊漲產生通膨問題，藍白能負責嗎？