　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠黨團批：藍營冷血殘酷本質

▲▼吳思瑤 聯訪 批評傅崐萁是政治渣男。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院日前三讀通過國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」版本，砍掉撥補台電1千億預算，國民黨立委牛煦庭稱，「很多人拿台電最近這段時間搶修救災辛苦的照片，意圖情緒勒索我們的全民」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（16日）痛批，國民黨立委毫無同理心，牛的說法對台電非常不禮貌，讓大家再次看到國民黨立委冷血殘酷的本質。

立法院11日三讀通過國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」版本，砍掉撥補台電1千億預算，並增列每人普發現金1萬元。針對刪除撥補台電1千億預算，國民黨立委牛煦庭說，我們盡在野黨責任，反對就是我們的態度，會貫徹到底，「很多人拿台電最近這段時間搶修救災辛苦的照片，意圖情緒勒索我們的全民」。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，立委是人民一票一票選出來的，一定要有同理心、理解所有政府部門同仁在面對天災，第一時間全員出動，沒有人希望遭逢天災、災民受苦，但救災的同仁何其無辜？當他們用生命安全投入災區重建，居然還被國民黨立委用這種非常不具人情、同理心的說法來說台電同仁情勒社會。

「我想國民黨的委員是毫無同理心」，吳思瑤說，台電人員這些日子來每天在高空、地底，真的是上空下地，出動上萬人次，不論晴雨、晝夜地投入救災，不是你國民黨立委坐在冷氣房裡，說這些風涼話來唱衰台灣。

吳思瑤也說，牛煦庭這種對台電非常不禮貌、沒有人性的說法，這才是讓大家再次看到國民黨立委冷血殘酷的本質，台電是國家的，台電不是民進黨的，台電人員投入修復電力，使用者是全體國人，是讓全體國人恢復正常生活，1千億撥補台電，非常遺憾在天災當下，被國民黨執意刪除。

吳思瑤強調，挺台電就是挺台灣，挺台灣的人必然挺台電，國民黨、民眾黨反對台電，把台電污名化、妖魔化，說出沒有人性、冷血無情的話，這些立委完全不適任。

吳思瑤也提到，在野黨說台電過去是金雞母、現在是賠錢貨，「但台電從來不是金雞母」，它是國營企業，服務任務導向是全民，負責供電安全。台電任務宗旨絕對沒有要賺大錢、賺飽飽、當金雞母設置的目的。

吳思瑤表示，過去3年來，俄烏戰爭是大家都不願看到的人禍，國際原物料波動，台電過去3年已經透支，撥補用電成本6千多億，為了要顧電價、民生，現在台電的永續經營，出現巨大虧損，必須讓它能持續運作。

吳思瑤強調，台電除了不能倒，更需要供應全台用電安全，用電安全核心就是投入設施設備的提升，如電桿地下化，才能改善過去電力會因為風災路倒，供電受到影響。1千億能讓台電永續經營下去，台電如果倒了，藍白能負責嗎？如果因為被迫漲電價，民生物價齊漲產生通膨問題，藍白能負責嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳
iPhone 17外觀爆料　2款新色曝光
不是惡鄰！隔壁敲打聲「連續1小時」　34歲男中風求救
快訊／雙北雨彈升級！15縣市豪大雨特報
敵導彈攻擊南部(台南除外)！防空演習中山一路全淨空
快訊／教育部罰台師大110萬！　主持人罰50萬
「薇帕」颱風最快明天生成　預測路徑曝
涉虐童153次女師首發聲！被解雇喊冤
「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁搭民眾肩膀遭甩開　她諷「政治渣男踢鐵板」：花蓮人不忍了

葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

賴清德勘災要災民自己處理　朱立倫：應該帶「心」而不是帶嘴

罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠黨團批：藍營冷血殘酷本質

「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

卓榮泰稱普發1萬僅能買遙控機　吳宗憲嗆：不知所云、 說謊成性

普發1萬債留子孫？劉和然嗆扯謊：過去4年超徵1.8兆都花去哪？

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

傅崐萁搭民眾肩膀遭甩開　她諷「政治渣男踢鐵板」：花蓮人不忍了

葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

賴清德勘災要災民自己處理　朱立倫：應該帶「心」而不是帶嘴

罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠黨團批：藍營冷血殘酷本質

「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

卓榮泰稱普發1萬僅能買遙控機　吳宗憲嗆：不知所云、 說謊成性

普發1萬債留子孫？劉和然嗆扯謊：過去4年超徵1.8兆都花去哪？

新任矯正署長上任　鄭銘謙期勉「守護公平正義，落實矯正復歸」

台東縣達仁、長濱、成功衛生所主任聯合佈達

鏟屎官養到「超級黏人雞」　瞇眼拉長脖子貼額頭撒嬌

巴西咖啡恐大漲！　業者搶50%關稅前加速向美國運貨

40歲重度白內障！台中女水晶體「整個乳白色」併發青光眼險失明

中國男赴泰被同鄉綁架！　拒付「300萬贖金」遭殺害棄屍路邊

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳

遭女足抽血案波及　林口長庚聲明：子計畫獨立執行「均遵守規範」

雲品進駐台東歷史建築「機關車庫」　千元就能享用烤鴨三吃

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

政治熱門新聞

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

抽考！考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版罵翻了

傳賴清德8月出訪過境美國　總統府回應

要卓揆趕快普發一萬　朱立倫：別再講幹話

更多熱門

相關新聞

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

丹娜絲颱風重創南台灣，造成嘉義縣逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，也讓台電預算議題再次引發討論。對此，綠委王世堅今（16日）受訪時表示，臺電確實辛苦付出，所以也希望在野朋友們不要再阻擾這筆撥補臺電的預算，還有那麼多需要維修的電網、電纜地下化，這些都需要龐大經費，且先前國際能源波動，讓台電還在嚴重虧損，若千億撥補不是由政府吸收，而是交給民間，一般辛苦工作生活的人民，就要負擔電費的漲價，呈現出來的結果會超過2、3千億。

6千伏特高壓電左手進右手出　台電36歲員工心肺重創

6千伏特高壓電左手進右手出　台電36歲員工心肺重創

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

台電員遭電擊工危　父質疑「搶修為何送電」

台電員遭電擊工危　父質疑「搶修為何送電」

台電「師父頭」高壓電擊命危！教會彌撒誠心祈禱

台電「師父頭」高壓電擊命危！教會彌撒誠心祈禱

關鍵字：

牛煦庭台電吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面