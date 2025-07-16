女足抽血研究「3教授+護國神醫主持」　3年獲補助2693萬

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者許敏溶、洪巧藍／台北報導

台灣師範大學女足隊遭踢爆，教師周台英以學分逼迫女學生配合計畫抽血。參與該計畫的醫師與教授在體壇都具有知名度，醫師林瀛洲還被封為「護國神醫」，連球后戴資穎都曾感謝林瀛洲拯救她的膝蓋，阮啟弘則是中央大學副校長，但中大稍早澄清未進行侵入性研究操作。

立委陳培瑜去年11月底揭發，師大女足球員在非自願情況下成為教練實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，若不願意配合就會被威脅扣學分、退學，而且過程中還有無醫事人員資格者採血。校方已公開道歉，並對周台英祭出5項懲處，但她仍保有台師大教職，引發外界質疑。

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而根據立委范雲資料，這項「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究計畫，由國科會委託台師大陳忠慶教授、長庚林瀛洲醫師、中央大學副校長阮啟弘、葉士青教授共同執行的計畫，研究為期3年，總經費為2693.5萬元，計畫規模龐大。

▲林瀛洲醫師在體壇具有知名度。（圖／資料照）

參與計畫的醫師與教授在學術界與體壇都具有知名度，包括「運動神醫」林瀛洲，他是長庚體系運動醫學總召集人，本身為復健科醫師，專長為運動醫學。

林瀛洲從2001年起就擔任中華隊隊醫，屢次在國際賽事中隨隊，包含奧運、亞運、世大運等，平常也致力於照顧這些代表國家出賽的運動員，也因此有了「護國神醫」的稱號，台灣球后戴資穎就曾感激喊「林瀛洲醫師今年上演了好多次即刻救援，拯救了我的膝蓋」。

2025年德國萊茵魯爾世大運將開始，林瀛洲再次擔任醫療長，統籌醫療調度與緊急應變，昨日出發前往當地。針對台師大爭議案件，他目前尚未回覆。

至於台師大陳忠慶，現為體育與運動科學系講座教授，長年致力於運動科學領域，還持有中華民國體育運動總會核發的國家級足球教練證及亞洲足球協會頒發的C級教練證。

中大副校長阮啟弘則是上述研究計畫的主持人，他之前接受媒體訪問時曾經提到，該計畫主要從心理、生理、運動傷害防治層次，加上AI等科技，多管齊下幫助女性足球員增強運動表現。

不過，中央大學今日上午已經澄清，中央大學認知神經科學研究所子計畫參與內容僅限於非侵入性檢測，例如透過平板裝置及智慧型手錶進行心率、脈搏等認知與生理數據量測，並未進行侵入性研究操作，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範下進行。