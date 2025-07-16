遭女足抽血案波及　林口長庚聲明：子計畫獨立執行「均遵守規範」

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者洪巧藍／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，女足教練周台英被控以扣學分威脅學生配合研究抽血引發爭議，然而該研究計畫中成員驚見「護國神醫」長庚體系運動醫學總召集人林瀛洲，林口長庚醫院今（16）日發布聲明指出，本研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目，林瀛洲所參與的子計畫，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範。

這起完整研究案名稱為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台-建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」。立委范雲指出，該案是由國科會委託師大教授陳忠慶、長庚醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘、教授葉士青共同執行的計畫，為期3年、總計2693.5萬元經費。

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其中林瀛洲為運動醫學權威，從2001年起就擔任中華隊隊醫，屢次在國際賽事中隨隊，包含奧運、亞運、世大運等，平常也致力於照顧這些代表國家出賽的運動員，也因此有了「護國神醫」的稱號，台灣球后戴資穎去年參與台北羽球公開賽曾感激喊「林瀛洲醫師今年上演了好多次即刻救援，拯救了我的膝蓋。」

因應2025年德國萊茵魯爾世大運，林瀛洲再次擔任醫療長昨隨隊出發前往當地，針對台師大爭議案件，由林口長庚發布聲明指出，本研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目。林口長庚醫院林瀛洲醫師參與之子計畫，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範。

教育部今日表示，會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出決議，若有違法或不當會退回要求重審。教育部也會組成專案小組，並與國科會跨部會合作就可能爭議事項進行全面調查與審議，而研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，台師大也處110萬元罰鍰。