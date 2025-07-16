快訊／教育部罰台師大110萬！女足抽血違學術倫理　主持人罰50萬

▲台師大「抽血換學分」事件，教育部對研究主持人、共同主持人處50萬元罰鍰，台師大也處110萬元罰鍰。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞。針對教師處分落差情形，教育部今（16日）表示，會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出決議，若有違法或不當會退回要求重審。教育部也會組成專案小組，並與國科會跨部會合作就可能爭議事項進行全面調查與審議，而研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，台師大也處110萬元罰鍰。

立委陳培瑜去年11月底揭發，師大女足球員在非自願情況下成為教練實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，若不願意配合就會被威脅扣學分、退學，而且過程中還有無醫事人員資格者採血。校方已公開道歉，並對周台英祭出5項懲處，但周師仍保有師大教職，引發外界質疑對教師處分有落差。

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面對外界質疑，教育部今天說明，此案件涉及校園霸凌與研究倫理，情節重大，教育部已依法完成行政裁罰，並要求學校限期改善並函覆教育部。對於教師處分落差情形，教育部會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出決議，若有違法或不當會退回要求重審。教育部也會組成專案小組，並與國科會跨部會合作就其他可能爭議事項進行全面調查與審議。

教育部表示，本案學生因教練要求配合研究，疑有遭受威脅與不當對待情事，校方在去年11月29日完成校安通報，並依據校園霸凌防制準則啟動調查，經校園霸凌防制委員會審議認定，涉案教練確實對學生有霸凌行為，並建議學校予以解聘，2年內不得聘任。

教育部指出，雖然迄今尚未收到台師大核備公文，但檢視學校昨日所提及的教評會決議，卻未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議。因此，教育部會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視國立臺灣師範大學教評會所作出的決議，如有違法或不當會退回要求重審。

為維護學生權益，教育部表示，已依霸凌相關規定，主動聯繫陳情同學，向學生說明後續處理流程，提供救濟管道資訊，並積極協助，避免學生權益受損，同時教育部也要求學校立即落實對學生的輔導，包括校內外諮商輔導，並提出具體的輔導計畫；對於是否違反刑法強制、侵占等罪，教育部也會一併調查。

教育部強調，由於本案涉及研究倫理重大瑕疵，涉案教師執行國科會補助研究計畫期間，未遵守人體研究法相關規範，經該校研究倫理審查委員會調查確認違規後，教育部在5月19日召開專案會議，認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，違反法規包括第16條、第17條等，屬情節重大並決議對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，並且1年內不得申請政府機關或政府捐助成立財團法人研究經費補助，以及就學校本身處110萬元罰鍰。教育部已命台師大自7月1日起停止受理新案人體研究審查，限期3個月內完成改善並函報本部。