全台首例！半導體主管高燒竟是「2心臟病發作」　雙手術搶命

▲在半導體公司擔任高階主管的林男(左二)因雙重心臟病夾擊就醫，最後接受新型微創手術，短短3天就出院，也成全台首例。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

來自馬來西亞、在半導體公司擔任高階主管的林男因為連續高燒39度近一星期，前往醫院看診，檢查發現係因細菌感染心臟瓣膜，進一步赫見林男重度二尖瓣脫垂逆流以及冠狀動脈嚴重阻塞，心臟面臨雙重爆擊，緊急接受心臟整合醫療團隊進行新型微創手術，成全台首例。中國醫藥大學附設醫院心臟血管外科主任林有騫表示，相較傳統開胸手術，新型微創手術免除開胸以及心臟停跳，患者動完手術當天就能下床，休養期大幅縮短。

林有騫提到，患者無先天性心臟病史，但8年前曾經中風，長期受高血壓與高血脂影響，最近頻頻出現呼吸急促與體力下滑的情況，甚至走路半小時就出現呼吸困難的情況，檢查顯示其二尖瓣脫垂重度逆流，且冠狀動脈前降支中段幾乎完全阻塞，若不及時處理，恐導致心衰竭或心肌梗塞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林有騫也提醒，民眾若出現心悸、喘氣、胸悶、體力驟降或聽診出現心雜音等症狀，合併高血壓、高血脂、糖尿病或家族心臟病史，務必儘早就醫。（圖／記者游瓊華攝）



林有騫指出，過往合併瓣膜與血管病變的病人，需接受傳統開胸手術與心臟繞道術，手術風險與恢復期都相當高，一般都得花上一個月時間才能下床；但這次中醫大附醫採用的NeoChord技術，能透過左心尖3至5公分小切口，在心臟持續跳動下，超音波導航精準修補二尖瓣脫垂處；並同時植入支架PCI手術，打通阻塞血管，恢復心肌灌流，達成真正的「雙病一解」。

這次病患手術結束當日至普通病房就能下床行走，第三日即返家休養，術後恢復快速。透過此次整合式手術，不僅成功避開開胸與體外循環風險，也大幅縮短住院與恢復時間，展現微創治療的極大優勢。