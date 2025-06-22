女烈日徒步7hrs找車快崩潰！警狂調監視器...車在1.3公里外

▲彰化女子在烈日徒步7小時找車找到快崩潰，警調監視器順利發現。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

彰化35歲張姓女子日前下午開車至到中國附醫就診後，在醫院四周找不到愛車，印象中記得停在一排綠園道旁，但就是毫無蹤跡，她在烈日下如同鬼打牆式的徒步走了7個小時，走到快崩潰，懷疑人生，還好看見派出所，經員警全面調閱監視器，車子竟是停在離醫院1.3公里外，腳程要19分鐘，至今她仍不解這倒底怎麼回事？

張女當天下午3點看完診離院找尋愛車，依稀記得車子停在綠園道一帶，但忘記確切位置，由於對台中路況不熟，遲遲找不到，加上高溫炎熱，她在烈日下徒步找了7小時，身心俱疲，情緒差點崩潰。

當晚10點，張女行經興中街時，見到大誠分駐所走進求助，值勤員警先安撫情緒，並詢問車輛特徵、車牌號碼及可能停放位置等資訊。經比對車輛資料，調閱路口監視器後，原來車子停在北區博館街路邊停車格內。

張女看到愛車平安無恙，激動地向警方表示，「真的很謝謝你們，我一個人走到腳都快抬不起來了，還好有你們幫忙，不然我真的不知道該怎麼辦！」

第一分局分局長尤啓南呼籲，駕駛人停車時應記錄好地點、拍照或備註周邊建築標誌，以備不時之需。如發現自身陷入困境或需要協助時，可主動求助警方，以便及時提供必要協助。