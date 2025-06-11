男廚3月減重36公斤！中國附醫引進「亞果」　百天百例創紀錄

▲▼中醫大附醫引進「亞果」手術，在一百天進行一百起手術，創全球紀錄。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

從事廚師工作的43歲王先生長期深受病態性肥胖所苦，術前體重高達178公斤、BMI達56.1，並合併糖尿病、高血脂及嚴重睡眠呼吸中止症，連老婆都不願跟他睡，後來接受中國醫藥大學附近醫院的雨果（Hugo）機器手臂輔助縮胃曠腸手術，3個月內減重36公斤，整個人宛如重生，院方不到百日內完成百台手術，不但創下「百天百例」全球紀錄，更在10小時內完成6例手術，打破Hugo系統全球最高手術量紀錄。

據衛福部國民健康署調查，台灣約有1千萬名成年人體重超標，平均每2人就有1人過重，而且情形愈來愈嚴重，王先生坦言，以前爬個樓梯就喘得厲害，晚上睡覺時，家人也常常擔心呼吸中止，生活品質真的很差，雖然長期吃藥，但效果有限。

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在國際代謝形體醫學中心團隊專業建議下，他接受雨果機器手臂手術，如今，不但停用糖尿病與高血壓藥物，睡眠呼吸中止症也明顯改善，王先生開心說，現在體重變輕，走路、爬樓梯、睡覺都輕鬆多了，就像重獲新生一樣。



國際代謝形體醫學中心黃致錕院長指出，目前減重代謝手術有8至10種選擇。許多人嘗試各種減重方式，卻常常遇到「溜溜球效應」，體重不斷回彈，甚至比減重前還高，院方年2月引進高解析3D影像、靈活多關節機械臂與開放式手術控制台的雨果機器手臂輔助手術系統。與傳統腹腔鏡相比，Hugo機器手臂約可減少3成術後疼痛，住院天數縮短至1至2天，術後恢復良好。

黃致錕更憑藉卓越的臨床成果與技術，榮獲Medtronic官方認證，成為亞太區第4人、台灣第1個Hugo機器手臂減重代謝手術的國際級認證指導醫師。

▲▼王姓廚師在3個月內健康減重36公斤。（圖／王先生提供）



除了減重代謝手術外，Hugo也能廣泛應用於泌尿科，大腸直腸外科及一般外科等微創手術領域，未來將持續拓展更多科別，為病人帶來更多治療選擇。中醫大附醫預計每年完成1000至1500例減重代謝手術，其中超過250例將採用機器手臂輔助手術，縮短病人等候時間，幫助更多病人找回健康人生。