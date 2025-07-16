這國家快破產了！慘背債2665億　信評連三降「恐步斯里蘭卡後塵」

▲馬爾地夫是台人最愛的蜜月勝地。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

馬爾地夫，這個以白沙灘與碧海藍天聞名的印度洋島國，過去一直是台灣人心目中首選的蜜月與度假勝地，但如今卻陷入了嚴峻的財政危機。馬爾地夫外債從2018年的30億美元急速攀升至2024年3月的82億美元（折合新台幣約2665億元），預估至2029年將突破110億美元。龐大的債務規模引發國際金融機構關注，惠譽（Fitch）自2024年6月至8月三度下調其信用評等，穆迪（Moody's）同樣將其長期財務展望評為負面，市場普遍憂慮馬爾地夫恐步上鄰國斯里蘭卡2022年主權債務違約的後塵。

根據《Sri Lanka Guardian》與《Raajje》等外媒報導，馬爾地夫短期償債壓力沉重，2025年需償還6億美元，2026年則是高達10億美元有待償還。這些債務中有34億美元來自中國與印度兩國貸款，雙方同時也為該國主要債權國。

馬爾地夫與中國簽訂的《中馬自由貿易協定》（FTA）雖於2025年1月正式生效，但不僅未能帶動經濟復甦，反而加劇馬爾地夫對中國貿易依賴。根據協議內容，馬爾地夫取消91%中國進口商品關稅，導致中國商品大量湧入，2025年前兩個月進口額達6500萬美元，占其進出口總額的97%，而馬爾地夫對中出口則不足3%，形成單向貿易失衡。

更為不利的是，中國企業已逐步滲透馬爾地夫觀光業，吸引大量中國旅客，但收益多回流中國本土企業，對當地外匯及財政貢獻有限，反使馬爾地夫外匯存底持續緊縮，進一步壓縮財政空間。

為因應債務危機，馬爾地夫政府曾尋求國際援助，包括向海灣合作委員會（GCC）成員國提出3億美元支援請求，以及向中國申請2億美元預算支持與貨幣互換，但至今尚無明確回應。目前唯一獲得的實質援助來自印度，雙方達成7.5億美元貨幣互換協議，暫時穩定了進口支出與政府財政運作。

根據《中時新聞網》報導，金融專家普遍認為，若馬爾地夫無法及時啟動債務重整並改革對外貿易結構，破產風險將持續攀升，國內經濟穩定將遭遇重大挑戰。由於馬爾地夫經濟高度仰賴旅遊業與外國資金，一旦破產，恐對社會、政治及區域金融穩定造成深遠影響。

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