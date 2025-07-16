罷免倒數10天　雙北三地檢啟動查察「4行為妨礙投票」

▲北檢檢察長王俊力(右四)表示罷免查察重點重點包括防止暴力、假訊息、賭盤干擾投票結果。（圖／記者劉昌松攝）

突發中心／台北報導

全國24名立委及1名市長罷免案即將在26日投票，最高檢察署指示，轄內有罷免活動地的各地檢署，統一在10日成立「查察罷免小組」，與警調機關保持聯繫，防範暴力、賭盤、境外勢力及假訊息介入干擾投票等犯罪行為，確保歷年來最大規模的罷免投票過程順利進行。

▲士林地檢署檢察長張云綺率主任檢察官為罷免查察小組街牌。（圖／士檢提供）

台北地檢署檢察長王俊力在查察小組揭牌儀式後表示，本次重點工作，除了查賄制暴以外，北檢將嚴辦防範各種利用散播假訊息引發之負面效應，加強清查可疑境外資透過不法管道介入罷免，查緝地下賭博管道，壓制賭盤誘引選民為獲取賭金而干擾投票結果。

▲新北地檢檢察長郭永發(右二)指示專責檢察官於投票日進駐轄內分局。（圖／新北檢提供）

新北地檢署檢察長郭永發已指示佈署罷免查察工作，規劃指派專責檢察官對應各罷免選區所屬分局並於投票日進駐各分局，另已先後舉辦兩場立法委員罷免查察座談會，提示查處原則與方式，並提醒中立執法，避免爭議，及注意投開票所秩序維護，及關於投開票所架設攝影機可能涉及犯罪及處理原則。