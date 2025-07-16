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清境農場角逐觀光亮點獎　投票就有機會抽中國民賓館住宿券

▲清境農場角逐交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場角逐交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於中臺灣的避暑及觀星勝地清境農場，目前正角逐交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」；場方表示，投票活動至7月31日止，民眾可通過LINE帳號、每人每日都可投票，並有機會抽中國民賓館住宿券，誠摯邀請民眾投票支持。

清境農場表示，清境農場在中臺灣暫居第二、僅次於武陵農場，若成功進入前三名，將舉辦特別版的「趕羊秀」，歡迎國人動手投票，見證山林的魅力與牧羊人的熱情。

▲清境農場角逐交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」。（圖／清境農場提供）

▲清境農場角逐交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」。（圖／清境農場提供）

農場強調，本次票選活動是交通部觀光署官方舉辦的年度觀光盛事，若最近在LINE接獲轉傳投票連結（https://spotlightaward.taiwan.net.tw/tourpage.php?tag=2&id=160df9fc-9987-4bd7-b9b8-49ffe9d527ff），不必懷疑是詐騙，只要認明清境農場的官方粉專就不必擔心。

農場提醒，台14線77K(霧社)轉彎路段近日路面出現坑洞，公路局中區養工處埔里工務段已派人員機具前往處理，目前維持單線雙向通行，只要聽從交管人員指揮、放慢車速小心行駛，仍可上山避暑、與可愛的綿羊和帥氣的馬兒同樂。

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