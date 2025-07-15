賴坤成包車邀萬人挺罷商家　國民黨團轟賄選：月領17萬搞大罷免

▲國民黨團召開「綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

農業部所屬財團法人「農業信用保證基金」董事長賴坤成日前在臉書上寫著，「如果花東罷免能成功，就號召親朋好友包台鐵專列，發起萬人遊花東，食宿伴手禮都會安排挺罷商家…」。國民黨團今（15日）召開記者會質疑，賴坤成月領17萬，但行徑已構成期約賄選，根本是領公帑做罷免的事。

國民黨團今日揭發賴坤成，拿著人民血汗錢替罷免團體宣傳罷免藍委活動。另外，早在今年四月初，新竹市親綠林志潔教授在進行罷免連署期約賄選，國民黨新竹市議員提出告發，迄今檢調毫無動作；難道在民進黨執政之下，「只准綠官惡罷，不准人民反罷」？

副書記長陳玉珍表示，賴坤成每月薪水高達17萬元，從今年四月份開始，在臉書上不斷宣傳台東罷免藍委活動，而與本職有關的活動或訊息付之闕如。換句話說，賴坤成今年唯一的工作，是在支持、宣傳罷免台東藍委活動，除了每月領著人民納稅錢17萬元公帑，還涉嫌期約賄選。

陳玉珍指出，根據《選罷法》第99條之一規定，賄選樣態不是只有出錢，「期約相當利益」也是賄選。例如約定投票給特定對象，或是如果商家挺罷免，期約(罷免成功)給你什麼樣利益(帶團去消費)，陳玉珍說，這就是一種不正利益，期約賄選。

副書記長翁曉玲表示，從昨天揭露罷團透過花蓮縣議會民進黨團總召張美慧，願意出資包遊覽車載外漂青年返鄉投罷免票後，今天繼續揭發農業信用保證金董事長賴坤成，每月領著公帑，放著正事不幹，每天在宣傳罷免活動，甚至有期約賄選之嫌，這樣的行為已經觸犯《選罷法》第99條之一：「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。」此外，期約賄選不僅是處罰行為犯，預備犯也會處罰。

翁曉玲指出，從張美慧到賴坤成，都已經觸犯了《選罷法》第99條之一。在今年三月，新竹市林志潔教授在臉書上PO出「有醫師出資儲值5千元，在高雄某咖啡館，台派朋友前來喝咖啡，拿套組幫忙發送。」臉書上，林志傑所稱的套組就是連署新竹罷免藍委和市長的連署書。

翁曉玲說，今年4月24日包括國民黨新竹市議員、新竹市黨部，到新竹地檢署告發林志潔「用餐點換連署」違反《選罷法》，截至目前為止已經逾三個月，仍見新竹地檢署有任何偵辦作為。翁曉玲指出，檢調偵辦藍營連署罷綠風風火火，看到告發對象是民進黨人士就完全不作為。

陳玉珍補充提到，包括張美慧、賴坤成和林志潔都在臉書上「自證其罪」，都是公開觸犯《選罷法》第99條之一行為，國民黨也都到相關地檢署提出告發，檢調不辦就是不辦，難道「只准綠官惡罷，不准人民反罷？」日前還傳出，台東地區七八十歲老人家自組反罷免，結果遭到台東地檢署傳喚「為何要反罷免？」難道這是民進黨政府意圖製造寒蟬效應，讓台東地區老人家心生恐懼，不敢反罷，不敢投下反罷免票？

國民黨團呼籲新竹、花蓮和台東地檢署和調查處，不要再繼續睡覺了，趕快發動偵查；同時，國民黨團也會在司法法制委員會就教法務部長，為何「只准綠官惡罷，不准人民反罷」？

