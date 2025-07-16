35K妹被逼「孝親費給3萬」　母威脅1句話！全場炸鍋：快搬走

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友從小在貧困家庭長大，近期母親不斷情緒勒索，要求月薪3萬5的她，每個月要給3萬元孝親費，否則就自己買房子住，這讓她心力交瘁，不禁感嘆「如果可以我也想當爭氣的人的小孩。」

網友在Dcard發文提到，母親跟有身心障礙的父親結婚，生活一直很拮据，兩人都沒工作，只能住阿公買給爸爸的房子，然後一家三口每個月靠微薄的1萬多元租金過活。

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她感嘆道，「從小我就是被窮養大的，Nike、Adidas的鞋子，感覺同學人人有，但對我來說是超級奢侈品，父母只能買夜市2、300的；同學小時候出國玩，我只能國旅，還只能住廟的香客大樓或雅房；同學吃百貨公司的連鎖餐廳，我只能吃夜市路邊攤，非正餐超過50元還不敢說要吃。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

原PO無奈表示，她目前薪水3萬5，每個月已經給出1萬元家用了，但母親卻整天嫌少，要求她提高到3萬，否則就自己到外面買房子住，更揚言以後要把阿公給的房子賣掉，他們自己花用。

最後，她直言，「我真的不敢談結婚生子，光是不要被父母拖累就很好了，不敢想我父母當初生我是多麼自私，他們都說是我自己要來投胎的，如果可以我也想當爭氣的人的小孩。」

對此，網友們紛紛回應，「請他們現在把房子賣掉，自己養自己，妳不用給他們孝親費，搬出去住吧！好好過自己的第二人生，會越來越好的」、「妳媽是不是覺得妳五千能活下來」、「請搬出去，讓自己重新開始，這種家人不要也罷」、「她要賣就賣啊，妳過自己的生活就好，這樣反而輕鬆吧，他們賣掉可以養自己」。