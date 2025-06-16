父擁有5間房卻「愛撿回收」　女兒崩潰：不配合就情勒

▲爸爸愛撿廢品，還逼女兒幫忙處理瓶罐，讓她超崩潰。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

1名女子表示，50歲父親身家豐厚、學歷高又擔任主管，卻長年熱衷撿廢品變賣，還以單次100元為酬勞要她幫忙處理瓶罐，她若不配合就會遭到情緒勒索，讓她非常困擾。對此，不少網友推測父親可能是能從中獲得「撿便宜的快感」，不是單純為了錢。

這名女子在網路論壇Dcard以「老爸喜歡撿回收」為題發文抱怨，自己的父親明明已50歲、有5間房產與3塊土地，還有碩士學歷並在小公司擔任主管，薪水也不差，卻長年熱衷撿廢品變賣，讓她無法理解父親的行為動機。

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原PO感嘆，自己每次都被父親要求幫忙處理瓶罐，單次酬勞僅有100元，但她擔任家教1小時就能賺500元，父親卻仍堅持己見、無法溝通，她若不配合便遭對方情緒勒索，讓她相當困擾。

對此，網友推測原PO父親之所以撿廢品，可能是出於童年回憶或興趣，「妳爸小時候看見別的同學錢多，都是撿回收賺來，所以從小立志長大後要撿回收的偉大事業，現在只能當副業，是一種情懷、緬懷，甚至有點遺憾，回收事業風光不再。」

另外，有人則說「世上100個人有100種不同的興趣，撿回收撿的是一種成就感，是無所事事時一種小確幸，不是單純為了錢撿」、「感覺不是錢的問題，應該是一種滿足貪小便宜的手段跟快感的來源，不要覺得貪小便宜不好，大部分的人在某些情況下都會貪小便宜，只是執著度跟嚴重程度多寡而已，每個人都可以有自己的興趣跟怪癖」、「環境清潔，順便賺錢」。

最後，也有人疑惑「整篇文章唯一的疑點是為什麼妳不拒絕？像我爸叫我拿香拜拜我都拒絕，拒絕又不會怎麼樣」、「他的興趣叫別人弄就不對，跟他1小時收500元」。

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