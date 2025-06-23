顧客控炸物店「雞排是黑的」索賠12萬　嗆老闆一句話挨告恐嚇

▲台中一家炸物店被客人控訴雞排是黑的，討12萬元賠償，店家提告恐嚇取財。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市大雅區一間炸物店收到許姓顧客反應，稱前一日購買炸物是「黑色」，導致許妻食用後身體不適，但不願接受店家合理賠償，執意要討12萬賠償。店家廖女說許男還稱「讓你店做不下去」，已經到派出所提告恐嚇取財，認為遭到許男勒索。

該炸物店發出聲明表示，21日晚間11點左右接到客人（許男）來電，稱前一日晚間到店購買商品，炸物顏色是黑色，售出無法食用的炸物，當日許男太太拉肚子。店家立刻表示，希望提供時間、姓名以及購買金額，關心就醫情況，但是遭到對方拒絕，直接索賠12萬元。

店家認為，客人常溫保存超過24小時才反應，且昨（22）日雙方相約派出所見面，許男拿著已經腐敗的炸物，堅持不接受正規處理方案，堅持索賠12萬元，並威脅要讓店家無法做生意、曝光媒體以及尋求衛生局協助。

店家強調，若是食安問題願意受檢視，但是遭到恐嚇取財，無法姑息，也重視店內夥伴人身安全、店鋪安全。已經將雙方對話錄音檔提供給警方，提告恐嚇取財。

▲店家在臉書貼出聲明，並已經提出告訴。（圖／翻攝該店臉書，點圖放大）



大雅警分局表示，報案人廖女（32歲）稱受到顧客許男（55歲）來電宣稱購買之雞排引起家人食用後不適，要求12萬元賠償。雙方私下調解未果，致使廖女感受威脅且心生畏懼，已經向警方提出恐嚇詐財告訴，警方將通知許男到案說明。

大雅分局呼籲，民眾於消費過程中遇有糾紛，應循理性平和方式解決，可透過各區公所調解委員會申請調解，切莫訴諸不法或過激手段，而遭移送法辦。