印尼關稅降至19%！輝達大漲4%推動那指創新高　台積電勁揚8美元

▲川普宣布與印尼達成協議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美股15日漲跌互見，道瓊工業指數因通膨數據與銀行財報表現參差而承壓走低；然而在輝達股價大漲帶動下，那斯達克指數續創歷史新高。此外，美國總統川普宣布與印尼達成協議，印尼將需支付19％關稅，美國則不需支付關稅。

道瓊工業指數終場下跌436.36點，跌幅0.98%，收在44,023.29點。

那斯達克指數上漲37.47點，或0.18%，收在20,677.8點，續創收盤新高。

標普500指數盤中曾觸及歷史新高，收盤下跌24.8點，跌幅0.4%，收在6,243.76點。

費城半導體指數終場上漲71.89 點，或1.27%，以5,718.61作收。

輝達強勢領漲，收盤大漲6.63美元或4.04%，收170.70美元。公司表示，希望能「很快」恢復向中國出貨旗下H20 GPU，再度激勵市場對其營收前景的樂觀情緒，並推動整體科技股走高。

台積電ADR同樣表現亮眼，勁揚8.05美元或3.52%，收236.72美元。

特斯拉則逆勢下跌6.12美元，或1.93%，收310.78美元。

經濟數據方面，美國勞工部公布的6月消費者物價指數（CPI）月增0.3%、年增2.7%，與《道瓊》調查的市場預期一致；不包括食品與能源的核心CPI月增0.2%、年增2.9%，略低於預期。整體而言，此報告被視為溫和通膨，但仍反映物價壓力未退。

市場關注焦點落繼續在川普政府的貿易政策上。川普於12日表示，將自8月1日起對歐盟與墨西哥的大多數進口商品徵收30%關稅，引發外界擔憂通膨將持續升溫。