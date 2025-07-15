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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安急了？狂造勢人設大翻轉　她揭關鍵：北市5席「危中之危」

▲▼吳思瑤 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票落在26日，台北市長蔣萬安近期密集陪北市5席藍委造勢、掃街，甚至還拍反罷宣傳影片，陸空戰齊發。民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）也揭露，為何蔣萬安人設大翻轉、這麼急？因為北市5席藍委仇恨值、爭議性都高，是危機中的危機，極有可能在這次罷免行動摔下馬。

吳思瑤上午受訪直言，這次公民發起的大罷免行動各區都有，北市5席立委讓台北市從首善之區成為首惡之區，這5席國民黨立委沒展現立法院適任及專業，反而一再凸顯5席首都立委問政荒誕、親中，無視國家紀律，違法亂紀，台北市肯定動見觀瞻。

吳思瑤也說，蔣萬安這段時間為了自己的權力焦慮，全面出來加持護航這5位，連帶媒體報導下，本身仇恨值、爭議性都高，在全台灣罷免排行榜中，台北市這5席重中之重，也是大家關注焦點。

為什麼蔣萬安這麼急，還人設大翻轉？吳思瑤指出，國民黨高規格在台北市舉辦密集造勢，都是因為這5席都是危機中的危機，因為本身爭議性高，極可能在這次罷免行動摔下馬。

吳思瑤也呼籲台北市公民朋友，台北市很艱難，長期以來藍大於綠的政治結構，加上蔣萬安行政不中立、全力護航，台北市公民罷團特別辛苦，最後一哩路都會共同互挺到最後1分鐘，台北加油！5席全罷。

此外，吳思瑤也提到，近期藍白最近針對總統賴清德的所有言論行程都雞蛋裡挑骨頭，找出歪樓、斷章取義的說法，連勘災行程都被惡質移花接木、斷章取義，總統最近確實成為藍白合力救罷免的攻擊火力目標。大家要看清楚，大罷免之前這種操作，無論是紅媒、統媒、藍白，乃至於政客、民嘴，連番惡意攻訐，對賴總統的火花不會少只會多，大家要給自己國家元首加油。

 
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